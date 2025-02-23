Лучшие детективные сериалы с острым сюжетом — что посмотреть

Сериал "Лютер". Фото: ВВС

Если вы любите детективные истории, где каждая серия это новая загадка, то эта подборка для вас. Остросюжетные истории заставят вас следить за каждой деталью на экране.

Увлекательные расследования и интересные головоломки в подборке Новини.LIVE.

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Ранее мы делились подборкой сериалов для фанатов "Отчаянных домохозяек". А также предлагаем посмотреть лучшие сериалы о выживании и постапокалипсисе.