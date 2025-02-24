Фільми про війну в Україні — що варто подивитися українцям

Фільм "Мирний-21". Фото: скриншот

Сьогодні 1097-й день, як українці тримають навалу ворога та відстоюють своє право на незалежність. Повномасштабна війна стала темою багатьох потужних кіноробіт, які показують реалії українців, їхню боротьбу та сили духу.

У роковини повномасштабного російського вторгнення Новини.LIVE діляться добіркою фільмів, які мусить побачити кожен.

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20 днів в Маріуполі (2023)

Жорсткий та правдивий документальний фільм про оборону Маріуполя у перші дні вторгнення РФ. Військові хроніки, реальні історії людей та звірства окупантів, які вдалося задокументувати журналістам, сколихнули увесь світ. 2024 року фільм В'ячеслава Чорновола отримав премію "Оскар".

Бачення метелика (2022)

Драматична історія військовослужбовиці з позивним "Метелик", яка повертається з російського полону. Вдома на неї чекають рідні, друзі та коханий. Однак чи зможе вона повернутися до звичного життя після російської в'язниці?

Ми, наші улюбленці та війна (2024)

Документальний фільм журналіста Антона Птушкіна про неймовірну силу тих, хто ціною власного життя рятує тварин під час війни. Зворушливі історії чотирилапих, їхніх власників, волонтерів, які нагадають про те, як важливо дбати про тих, хто потребує нашої допомоги.

Мирний-21 (2023)

Заснований на реальних подіях фільм Ахтема Сеітаблаєва про українських прикордонників Луганщини, які першими дали відсіч ворогу 2014 року. Стрічка стала останньою роллю актора Павла Лі, якого вбили окупанти на початку повномасштабної війни.

Кіборги (2017)

"Вони вистояли — не вистояв бетон" — ці слова про українських захисників Донецького аеропорту облетіли світ. Потужна кіноробота не лише про боротьбу, а й про сенси на війні та незламність духу.

Раніше ми розповідали про три українські серіали, що були засновані на реальних подіях. А також писали про те, що Алан Бадоєв попередив європейців про наслідки, якщо Україна паде у війні.