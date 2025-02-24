Фильмы о войне в Украине — что стоит посмотреть украинцам

Фильм "Мирный-21". Фото: скриншот

Сегодня 1097-й день, как украинцы держат нашествие врага и отстаивают свое право на независимость. Полномасштабная война стала темой многих мощных киноработ, показывающих реалии украинцев, их борьбу и силу духа.

В годовщину полномасштабного российского вторжения Новини.LIVE делятся подборкой фильмов, которые должен увидеть каждый.

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20 дней в Мариуполе (2023)

Жесткий и правдивый документальный фильм об обороне Мариуполя в первые дни вторжения РФ. Военные хроники, реальные истории людей и зверства оккупантов, которые удалось задокументировать журналистам, всколыхнули весь мир. В 2024 году фильм Вячеслава Черновола получил премию "Оскар".

Видение бабочки (2022)

Драматическая история военнослужащей с позывным "Бабочка", которая возвращается из российского плена. Дома ее ждут родные, друзья и любимый. Однако сможет ли она вернуться к привычной жизни после российской тюрьмы?

Мы, наши любимцы и война (2024)

Документальный фильм журналиста Антона Птушкина о невероятной силе тех, кто ценой собственной жизни спасает животных во время войны. Трогательные истории четвероногих, их владельцев, волонтеров, которые напомнят о том, как важно заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи.

Мирный-21 (2023)

Основанный на реальных событиях фильм Ахтема Сеитаблаева об украинских пограничниках Луганщины, которые первыми дали отпор врагу в 2014 году. Лента стала последней ролью актера Павла Ли, которого убили оккупанты в начале полномасштабной войны.

Киборги (2017)

"Они выстояли — не выстоял бетон" — эти слова об украинских защитниках Донецкого аэропорта облетели мир. Мощная киноработа не только о борьбе, но и о смыслах на войне и несокрушимости духа.

Ранее мы рассказывали о трех украинских сериалах, которые были основаны на реальных событиях. А также писали о том, что Алан Бадоев предупредил европейцев о последствиях, если Украина падет в войне.