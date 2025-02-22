Алан Бадоєв попередив Європу про наслідки перемоги РФ у війні — подробиці

Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev

Режисер Алан Бадоєв представив в Угорщині свою документальну стрічку "Довга доба" про перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Своїм фільмом він хотів попередити європейців про те, що чекає на них, якщо Україна програє у війні.

Про свій фільм та свою позицію режисер розповів у інтерв'ю Index.

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Режисер відреагував на напружену ситуацію у світі та бездіяльність деяких європейських лідерів у протистоянні російській агресії. На думку Бадоєва, європейці мають розуміти, що у разі програшу України Путін отримає більше ресурсів для подальшої війни з іншими країнами.

"Важливо розуміти, за що йде ця війна. Якщо Україна не зможе чинити опір, якщо Україна впаде, а європейські країни не будуть діяти достатньо рішуче, Путін не зупиниться на Україні. Тому що анексія України дасть Росії гроші і ресурси для продовження агресії", — сказав режисер.

Саме тому Бадоєв та його команда дуже хотіли показати свій фільм для мешканців Європи. У стрічці "Довга доба" показані справжні історії українців, через які їм довелося пройти під час перших днів великої війни. Кожен з кадрів є доказом воєнних злочинів РФ на території України. Фільм також є попередженням для європейців про те, що подібне може статися і в їхній країні, якщо не зупинити агресію росіян просто зараз.

"Це не тільки може статися, це станеться, якщо Україна впаде, тому що Путін робить все можливе, щоб досягти кордонів старого Радянського Союзу. Ми повинні розуміти, що газ, наприклад, є інструментом в руках Росії. Коли Росія постачає дешевий газ, вона обвиває своїми трубопроводами шию країни і рано чи пізно потягне за ці трубопроводи, поставивши державу на коліна. Путін — розбійник, він знає лише мову сили", — заявив Бадоєв.

Нагадаємо, документальний фільм про українських дрег-квін претендує на престижну кінопремію. А також ми писали, що вийшов новий трейлер "Дві сестри", польсько-українського фільму про війну.