Алан Бадоев предупредил Европу о последствиях победы РФ в войне - подробности

Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev

Режиссер Алан Бадоев представил в Венгрии свою документальную ленту "Долгие сутки" о первых днях полномасштабного вторжения РФ в Украину. Своим фильмом он хотел предупредить европейцев о том, что ждет их, если Украина проиграет в войне.

О своем фильме и своей позиции режиссер рассказал в интервью Index.

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Режиссер отреагировал на напряженную ситуацию в мире и бездействие некоторых европейских лидеров в противостоянии российской агрессии. По мнению Бадоева, европейцы должны понимать, что в случае проигрыша Украины Путин получит больше ресурсов для дальнейшей войны с другими странами.

"Важно понимать, за что идет эта война. Если Украина не сможет сопротивляться, если Украина упадет, а европейские страны не будут действовать достаточно решительно, Путин не остановится на Украине. Потому что аннексия Украины даст России деньги и ресурсы для продолжения агрессии", — сказал режиссер.

Именно поэтому Бадоев и его команда очень хотели показать свой фильм для жителей Европы. В ленте "Долгие сутки" показаны настоящие истории украинцев, через которые им пришлось пройти во время первых дней большой войны. Каждый из кадров является доказательством военных преступлений РФ на территории Украины. Фильм также является предупреждением для европейцев о том, что подобное может произойти и в их стране, если не остановить агрессию россиян прямо сейчас.

"Это не только может произойти, это произойдет, если Украина рухнет, потому что Путин делает все возможное, чтобы достичь границ старого Советского Союза. Мы должны понимать, что газ, например, является инструментом в руках России. Когда Россия поставляет дешевый газ, она обвивает своими трубопроводами шею страны и рано или поздно потянет за эти трубопроводы, поставив государство на колени Путин — разбойник, он знает только язык силы", — заявил Бадоев.

Напомним, документальный фильм об украинских дрэг-квинах претендует на престижную кинопремию. А также мы писали, что вышел новый трейлер "Две сестры", польско-украинского фильма о войне.