Фільм Королеви радості номінували на престижну премію — відео

Кадр з фільму "Королеви радості". Фото: instagram.com/malankastudios

Документальний фільм "Королеви радості" режисерки Ольги Гібелінди увійшов до номінантів кінофестивалю у Салоніках, Греція. Героїнями стрічки стали українські дрег-квін — Діва Монро, Marlen Scandal та Aura.

Про це пише Deadline.

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Стрічка увійшла до конкурсної програми Newcomers та буде змагатися за статуетки "Золотого Олександра" або "Срібного Олександра", а також приз у розмірі 10 та 4 тисяч євро відповідно.

У центрі сюжету троє зірок української квір-сцени — Монро, Олександр Данілін (Marlen Scandal) та Олександр Озеров (Aura), який став військовим. Під час повномасштабної війни вони залишаються в Україні та вирішують створити власне шоу, аби допомогти нашим воїнам. Стрічка висвітлює цінність свободи, надії та єдності.

Фільм був створений у співавторстві України, Чехії та Франції. Виконавчим продюсером стрічки стала Іванна Хіцінська, а з боку Франції та Чехії над фільмом працювали Луї Будемо та Хана Блага Шіларова.

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