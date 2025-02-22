Фильм Королевы радости номинировали на престижную премию — видео

Кадр из фильма "Королевы радости". Фото: instagram.com/malankastudios

Документальный фильм "Королевы радости" режиссера Ольги Гибелинды вошел в номинанты кинофестиваля в Салониках, Греция. Героинями ленты стали украинские дрэг-квин — Дива Монро, Marlen Scandal и Aura.

Об этом пишет Deadline.

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Лента вошла в конкурсную программу Newcomers и будет бороться за статуэтки "Золотого Александра" или "Серебряного Александра", а также приз в размере 10 и 4 тысяч евро соответственно.

В центре сюжета три звезды украинской квир-сцены — Монро, Александр Данилин (Marlen Scandal) и Александр Озеров (Aura), который стал военным. Во время полномасштабной войны они остаются в Украине и решают создать собственное шоу, чтобы помочь нашим воинам. Лента освещает ценность свободы, надежды и единства.

Фильм был создан в соавторстве Украины, Чехии и Франции. Исполнительным продюсером ленты стала Иванна Хицинская, а со стороны Франции и Чехии над фильмом работали Луи Будем и Хана Блага Шиларова.

Ранее мы писали, что на Берлинале развернули украинский флаг с подписями военных. А также стало известно, где и когда смотреть церемонию награждения "Оскар".