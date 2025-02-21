Фільм Дві сестри — новий трейлер та дата виходу

Вийшов новий трейлер польсько-українського фільму з Рудинським
Кінокомпанія FILM.UA Group випустила новий трейлер нового польсько-українського фільму "Дві сестри". Також стала відома дата виходу стрічки у прокат.
Трейлер з'явився на сторінці в кінокомпанії в Instagram.
Фільм "Дві сестри" — трейлер і дата прем'єри
У центрі сюжету фільму дві зведені сестри — Яшміна та Малгожата. Вони вирушають до України з Польщі на пошуки свого батька-волонтера, який отримав поранення на лінії фронту. Дівчатам доведеться подолати не лише довгий шлях, а переоцінити свої погляди на життя.
Головні ролі у фільмі виконали польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. Також участь у проєкті взяли українські актори Олександр Рудинський, Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков. Режисером фільму виступив відомий польський режисер Лукаш Карвовські.
У широкий прокат роуд-муві вийде вже навесні — 24 квітня 2025 року.
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