Фільм Дві сестри — новий трейлер та дата виходу

Кадр з фільму "Дві сестри". Фото: скриншот

Кінокомпанія FILM.UA Group випустила новий трейлер нового польсько-українського фільму "Дві сестри". Також стала відома дата виходу стрічки у прокат.

Трейлер з'явився на сторінці в кінокомпанії в Instagram.

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У центрі сюжету фільму дві зведені сестри — Яшміна та Малгожата. Вони вирушають до України з Польщі на пошуки свого батька-волонтера, який отримав поранення на лінії фронту. Дівчатам доведеться подолати не лише довгий шлях, а переоцінити свої погляди на життя.

Головні ролі у фільмі виконали польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. Також участь у проєкті взяли українські актори Олександр Рудинський, Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков. Режисером фільму виступив відомий польський режисер Лукаш Карвовські.

У широкий прокат роуд-муві вийде вже навесні — 24 квітня 2025 року.

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