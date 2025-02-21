Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Вийшов новий трейлер польсько-українського фільму з Рудинським arrow

Вийшов новий трейлер польсько-українського фільму з Рудинським

21 лютого 2025 17:23
Марія Коваленко - Редактор
Фільм Дві сестри — новий трейлер та дата виходу
Кадр з фільму "Дві сестри". Фото: скриншот
Марія Коваленко - Редактор

Кінокомпанія FILM.UA Group випустила новий трейлер нового польсько-українського фільму "Дві сестри". Також стала відома дата виходу стрічки у прокат.

Трейлер з'явився на сторінці в кінокомпанії в Instagram.

Читайте також:

Фільм "Дві сестри" — трейлер і дата прем'єри

У центрі сюжету фільму дві зведені сестри — Яшміна та Малгожата. Вони вирушають до України з Польщі на пошуки свого батька-волонтера, який отримав поранення на лінії фронту. Дівчатам доведеться подолати не лише довгий шлях, а переоцінити свої погляди на життя.

Головні ролі у фільмі виконали польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. Також участь у проєкті взяли українські актори Олександр Рудинський, Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков. Режисером фільму виступив відомий польський режисер Лукаш Карвовські. 

У широкий прокат роуд-муві вийде вже навесні — 24 квітня 2025 року.

Раніше стало відомо, які фільми стали найпопулярнішими на Netflix серед українців цього тижня. Також ми писали, що в політичному трилері "Нульовий день" згадали про Україну.

Польща фільм Україна закордонні зірки українські зірки
Реклама
Реклама
Реклама