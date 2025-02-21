Фильм Две сестры - новый трейлер и дата выхода

Кадр из фильма "Две сестры". Фото: скриншот

Кинокомпания FILM.UA Group выпустила новый трейлер нового польско-украинского фильма "Две сестры". Также стала известна дата выхода ленты в прокат.

Трейлер появился на странице в кинокомпании в Instagram.

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В центре сюжета фильма две сводные сестры — Яшмина и Малгожата. Они отправляются в Украину из Польши на поиски своего отца-волонтера, который получил ранение на линии фронта. Девушкам придется преодолеть не только долгий путь, а переоценить свои взгляды на жизнь.

Главные роли в фильме исполнили польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойская. Также участие в проекте приняли украинские актеры Александр Рудинский, Ирма Витовская, Виталина Библив, Марина Кошкина, Михаил Жонин, Роб Фельдман, Елена Курта и Слава Бабенков. Режиссером фильма выступил известный польский режиссер Лукаш Карвовски.

В широкий прокат роуд-муви выйдет уже весной — 24 апреля 2025 года.

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