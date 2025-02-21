Оскар-2025 — коли відбудеться та де дивитися трансляцію

Премія Оскар. Фото: Reuters

Церемонія нагородження кінопремії "Оскар" цього року відбудеться 2 березня. Традиційно золоті статуетки вручатимуть у кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

Новини.LIVE розповідають, де та коли дивитися пряму трансляцію церемонії за українським часом.

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Для українських глядачів транслювати церемонію нагородження буде телеканал "Суспільне Культура". За київським часом кінопремія відбуватиметься у ніч з 2 на 3 березня.

Трансляція стартуватиме о 1:30 з червоного хідника, а вже о 2:00 розпочнеться церемонія нагородження.

Українські глядачі зможуть дивитися прямий ефір за посиланням або по телевізору на каналі "Суспільне Культура".

Цього року ведучим премії став володар премії "Еммі", ведучий Late Night with Conan O'Brien Конон О'Браєн. Почесну можливість оголошувати переможців доручили минулорічним лауреатам — Еммі Стоун, Кілліану Мерфі, Да'Він Джой Рендольф та Роберту Дауні молодшому.

Нагадаємо, на статуетку Кіноакадемії цього року претендує український документальний фільм "Порцелянова війна". Раніше ми розповідали, де подивитися стрічку про мистецтво під час війни в Україні.

Також ми писали, що на Берлінале команда фільму "Стрічка часу" розгорнула український прапор з підписами військових.