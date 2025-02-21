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Оскар-2025 — де та коли дивитися церемонію нагородження

21 лютого 2025 12:14
Марія Коваленко - Редактор
Оскар-2025 — коли відбудеться та де дивитися трансляцію
Премія Оскар. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Церемонія нагородження кінопремії "Оскар" цього року відбудеться 2 березня. Традиційно золоті статуетки вручатимуть у кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

Новини.LIVE розповідають, де та коли дивитися пряму трансляцію церемонії за українським часом.

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Для українських глядачів транслювати церемонію нагородження буде телеканал "Суспільне Культура". За київським часом кінопремія відбуватиметься у ніч з 2 на 3 березня.

Трансляція стартуватиме о 1:30 з червоного хідника, а вже о 2:00 розпочнеться церемонія нагородження.

Українські глядачі зможуть дивитися прямий ефір за посиланням або по телевізору на каналі "Суспільне Культура".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цього року ведучим премії став володар премії "Еммі", ведучий Late Night with Conan O'Brien Конон О'Браєн. Почесну можливість оголошувати переможців доручили минулорічним лауреатам — Еммі Стоун, Кілліану Мерфі, Да'Він Джой Рендольф та Роберту Дауні молодшому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, на статуетку Кіноакадемії цього року претендує український документальний фільм "Порцелянова війна". Раніше ми розповідали, де подивитися стрічку про мистецтво під час війни в Україні.

Також ми писали, що на Берлінале команда фільму "Стрічка часу" розгорнула український прапор з підписами військових.

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