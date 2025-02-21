Оскар-2025 — когда состоится и где смотреть трансляцию

Премия Оскар. Фото: Reuters

Церемония награждения кинопремии "Оскар" в этом году состоится 2 марта. Традиционно золотые статуэтки будут вручать в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Новини.LIVE рассказывают, где и когда смотреть прямую трансляцию церемонии по украинскому времени.

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Для украинских зрителей транслировать церемонию награждения будет телеканал "Суспільне Культура". По киевскому времени кинопремия будет проходить в ночь со 2 на 3 марта.

Трансляция стартует в 1:30 с красной дорожки, а уже в 2:00 начнется церемония награждения.

Украинские зрители смогут смотреть прямой эфир по ссылке или по телевизору на канале "Суспільне Культура".

В этом году ведущим премии стал обладатель премии "Эмми", ведущий Late Night with Conan O'Brien Конон О'Брайен. Почетную возможность объявлять победителей поручили прошлогодним лауреатам — Эмме Стоун, Киллиану Мерфи, Да'Вин Джой Рэндольф и Роберту Дауни младшему.

Напомним, на статуэтку Киноакадемии в этом году претендует украинский документальный фильм "Фарфоровая война". Ранее мы рассказывали, где посмотреть ленту об искусстве во время войны в Украине.

Также мы писали, что на Берлинале команда фильма "Лента времени" развернула украинский флаг с подписями военных.