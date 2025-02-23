Українські серіали з найкращими костюмами — що подивитися

Кадр з серіалу "Кава з кардамоном". Фото: instagram.com/stbserial

Костюми у серіалах — це не просто одяг, а відображення цілої епохи та характеру героїв. Серед українських серіалів також є ті, яка захоплюють глядачів своїми неймовірними костюмами та естетикою.

Редакція Новини.LIVE зібрала трійку найкращих серіалів українською мовою з вражаючим вбранням.

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Кава з кардамоном

Драматична історія кохання українки та польського шляхтича, яка розгортається у Львові у розпал "весни народів". Розкішні сукні з корсетами, вишукані аксесуари, вбрання з оксамиту та мережива — все це переносить глядачів у середину 19 століття.

Сага

Серіал охоплює столітню історію однієї українською родини — від подій 1915 року до незалежної України. Кожну епоху на екрані відображають за допомогою автентичних костюмів. Ця історія справжня подорож в часі.

Слов'яни

Українсько-словацький серіал занурює глядачів у загадковий світ древніх слов'ян. У основі сюжету лежать міфи та легенди українського та словацького народів, а видовищні костюмі натхненні фольклором та справжніми археологічними знахідками.

Раніше ми розповідали про кращі українські комедії, які точно піднімуть вам настрій. А також ділимося добіркою українських серіалів, заснованих на реальних подіях.