Украинские сериалы с лучшими костюмами - что посмотреть

Кадр из сериала "Кофе с кардамоном". Фото: instagram.com/stbserial

Костюмы в сериалах — это не просто одежда, а отражение целой эпохи и характера героев. Среди украинских сериалов также есть те, которые восхищают зрителей своими невероятными костюмами и эстетикой.

Редакция Новини.LIVE собрала тройку лучших сериалов на украинском языке с впечатляющим нарядом.

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Кофе с кардамоном

Драматическая история любви украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове в разгар "весны народов". Роскошные платья с корсетами, изысканные аксессуары, наряды из бархата и кружева — все это переносит зрителей в середину 19 века.

Сага

Сериал охватывает столетнюю историю одной украинской семьи — от событий 1915 года до независимой Украины. Каждую эпоху на экране отображают с помощью аутентичных костюмов. Эта история настоящее путешествие во времени.

Славяне

Украинско-словацкий сериал погружает зрителей в загадочный мир древних славян. В основе сюжета лежат мифы и легенды украинского и словацкого народов, а зрелищные костюмы вдохновлены фольклором и настоящими археологическими находками.

Ранее мы рассказывали о лучших украинских комедиях, которые точно поднимут вам настроение. А также делимся подборкой украинских сериалов, основанных на реальных событиях.