Украинские сериалы о войне — что посмотреть вечером

Сериал "Я — Надежда". Фото: 2+2

Во время полномасштабного российского вторжения украинцы не только дают отпор врагу, но и продолжают развивать наш кинематограф. За эти три года среди украинских сериалов появилось много трогательных историй, которые показывают реалии нашей жизни.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой лучших теленовелл о жизни украинцев во время большой войны.

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Я — Надежда

Военно-драматический сериал рассказывает историю фельдшера скорой помощи Надежды. Несмотря на риск для жизни и личную драму, она продолжает спасать людей под обстрелами в Харькове. А однажды ей придется встретиться с врагом лицом к лицу.

Поезд

Сюжет сериала вращается вокруг эвакуационного поезда Киев-Черновцы, который в первые дни полномасштабной войны эвакуировал жителей столицы в более безопасные регионы. Проводница Полина отправляется в опасный рейс, чтобы помочь тем, кто убегает от войны.

Первые дни

В основе сериала реальные истории украинцев, которые они переживали в первые дни полномасштабного вторжения. Каждый эпизод освещает чувства и эмоции, с которыми пришлось столкнуться после 24 февраля 2022 года.

Также мы делились пятеркой фильмов о войне в Украине, которые должен увидеть каждый. А также предлагаем вам четыре остросюжетных детектива, которые не дадут оторваться от экрана.