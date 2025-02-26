Оскар-2025 — які фільми номіновані на премію

Кадр з фільму "Бруталіст". Фото: скриншот

До церемонії нагородження премії "Оскар-2025" залишаються лічені дні. Тож варто ближче познайомитися із претендентами на головну кінонагороду року.

Новини.LIVE розповідає про дев'ятьох номінантів у категорії "Найкращий фільм".

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Бруталіст

Історична драма, заснована на реальних подіях, розповідає про архітектора-візіонера Лазло Тота, який емігрує з Європи до США. У чужій країні він отримує шанс здійснити свою мрію та забрати усю родину до Америки, але ціна за це буде високою.

Боб Ділан: Цілковитий незнайомець

Історія життя видатного музиканта Боба Ділана, якого втілив на екрані Тімоті Шаламе. Стрічка розповість про переломний момент у кар'єрі легендарного виконавця — перехід від фольк-музиканта до символа контркультури.

Конклав

Психологічний трилер розповідає про одну із найбільш визначних подій для католицької церкви — вибір Папи Римського. На плечі головного героя — керуючого конклавом Томаса Лоуренса — лягає неабияка відповідальність. Кожен із кандидатів на роль нового понтифіка ховає свої темні таємниці.

Дюна: Частина друга

Продовження гучної науково-фантастичної історії про Пола Атріда та підкорення Арракісу. Напружений сюжет, неймовірні декорації та зірковий акторський склад мають усі шанси отримати перемогу. До того ж, попередня частина франшизи здобула шість статуеток 2022 року.

Емілія Перес

Адвокатка Рита отримує несподівану пропозицію — допомогти лідеру наркокортелю залишити кримінальний світ та назавжди змінити своє життя. Один із найвідоміших злочинців вирішує стати жінкою.

Субстанція

Фільм, який наробив неабиякого галасу у мережі, через гострий сюжет та шокуючі сцени. У центрі сюжету ведуча неймовірно успішного фітнес-шоу у виконанні Демі Мур, яку відправляють "на пенсію". Тоді зірка наважується на страшний експеримент, який обіцяє знову подарувати їй молодість.

Я все ще тут

В основі сюжету реальна історія Юніс Пайви, матері п'ятьох дітей та дружини колишнього конгресмена Рубенса Пайви. Коли політика викрали військові, його дружина мусить відшукати правду та стати на захист своєї родини.

Нікелеві хлопці

Потужна адаптація роману Колсона Вайтхеда розповідає про 16-річного Елвуда, який живе зі своєю бабусею. По дорозі до коледжу юнак опиняється не в той час та не у тому місці, через що його звинувачують у злочині. Елвід потрапляє до Нікелевої академії, де "виправляють" таких неповнолітніх злочинців.

Wicked: Чародійка

Казкова історія про двох абсолютно різних героїнь — майбутню Зла відьма Заходу Ельфабу та Ґлінду, яка згодом стала Доброю відьмою Півночі. Ця історія про дорослішання, дружбу та справжню боротьбу за своє щастя.

Раніше ми розповідали, хто із акторів претендує на "Оскар-2025". А також пропонуємо добірку кращих мультфільмів року, які також номіновані на премію Кіноакадемії.