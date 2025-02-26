Оскар-2025 — какие фильмы номинированы на премию

Кадр из фильма "Бруталист". Фото: скриншот

До церемонии награждения премии "Оскар-2025" остаются считанные дни. Поэтому стоит поближе познакомиться с претендентами на главную кинонаграду года.

Новини.LIVE рассказывает о девяти номинантах в категории "Лучший фильм".

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Бруталист

Историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает об архитекторе-визионере Лазло Тота, который эмигрирует из Европы в США. В чужой стране он получает шанс осуществить свою мечту и забрать всю семью в Америку, но цена за это будет высокой.

Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец

История жизни выдающегося музыканта Боба Дилана, которого воплотил на экране Тимоти Шаламе. Лента расскажет о переломном моменте в карьере легендарного исполнителя — переход от фолк-музыканта к символу контркультуры.

Конклав

Психологический триллер рассказывает об одном из самых значимых событий для католической церкви — выборе Папы Римского. На плечи главного героя — управляющего конклавом Томаса Лоуренса — ложится большая ответственность. Каждый из кандидатов на роль нового понтифика скрывает свои темные тайны.

Дюна: Часть вторая

Продолжение нашумевшей научно-фантастической истории о Поле Атриде и покорении Арракиса. Напряженный сюжет, невероятные декорации и звездный актерский состав имеют все шансы одержать победу. К тому же, предыдущая часть франшизы получила шесть статуэток 2022 года.

Эмилия Перес

Адвокат Рита получает неожиданное предложение — помочь лидеру наркокортеля покинуть криминальный мир и навсегда изменить свою жизнь. Один из самых известных преступников решает стать женщиной.

Субстанция

Фильм, который наделал много шума в сети из-за острого сюжета и шокирующих сцен. В центре сюжета ведущая невероятно успешного фитнес-шоу в исполнении Деми Мур, которую отправляют "на пенсию". Тогда звезда решается на страшный эксперимент, который обещает снова подарить ей молодость.

Я все еще здесь

В основе сюжета реальная история Юнис Пайвы, матери пятерых детей и жены бывшего конгрессмена Рубенса Пайвы. Когда политика похитили военные, его жена должна отыскать правду и встать на защиту своей семьи.

Никелевые ребята

Мощная адаптация романа Колсона Уайтхеда рассказывает о 16-летнем Элвуде, который живет со своей бабушкой. По дороге в колледж юноша оказывается не в то время и не в том месте, из-за чего его обвиняют в преступлении. Элвид попадает в Никелевую академию, где "исправляют" таких несовершеннолетних преступников.

Wicked: Чародейка

Сказочная история о двух совершенно разных героинях — будущей Злой ведьме Запада Эльфабе и Глинде, которая впоследствии стала Доброй ведьмой Севера. Эта история о взрослении, дружбе и настоящей борьбе за свое счастье.

Ранее мы рассказывали, кто из актеров претендует на "Оскар-2025". А также предлагаем подборку лучших мультфильмов года, которые также номинированы на премию Киноакадемии.