Оскар-2025 — список акторів, номінованих на премію

Премія "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy

Вже 2 березня у Лос-Анджелесі відбудеться головна кіноподія року — церемонія нагородження премії "Оскар". Напередодні нагородження розповідаємо, хто з акторів претендує на золоту статуетку цього року.

Список номінантів оголошено на офіційному сайті Кіноакадемії.

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Для акторів на премії існує чотири номінації, у яких вони можуть отримати нагороду. Цього року на "Оскар" претендують:

За найкращу чоловічу роль

Едрієн Броуді — роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст"

Тімоті Шаламе — роль Боба Ділана у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Колман Домінго — роль Джона "Дівайн Джі" Вітфілда у фільмі "Сінг-Сінг"

Рейф Файнз — роль кардинала Томаса Лоуренса у фільмі "Конклав"

Себастьян Стен — роль Дональда Трампа у фільмі "Учень. Історія Трампа"

Едрієн Броуді. Фото: Reuters

За найкращу жіночу роль

Синтія Еріво — роль Ельфаби у мюзиклі "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон — роль Емілії Перес у фільмі "Емілія Перес"

Майкі Медісон — роль Анори Міхеєвої у стрічці "Анора"

Демі Мур — роль Елізабет Спаркл у фільмі "Субстанція"

Фернанда Торрес — роль Юніс Пайви у драмі "Я досі тут"

Демі Мур. Фото: Reuters

За найкращу чоловічу роль другого плану

Кіран Калкін — роль Бенджі Каплана у фільмі "Справжній біль"

Едвард Нортон — роль Піта Сігера у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Юрій Борисов — роль Ігоря у фільмі "Анора"

Гай Пірс — роль у фільмі "Бруталіст"

Джеремі Стронг — роль у фільмі "Учень. Історія Трампа"

Кіран Калкін. Фото: Reuters

За найкращу жіночу роль другого плану

Моніка Барбаро — роль Джоан Баез у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Аріана Ґранде — роль Ґлінди у фільмі "Wicked: Чародійка"

Фелісіті Джонс — роль Ержебет Тот у фільмі "Бруталіст"

Ізабелла Росселліні — роль сестри Агнес у фільмі "Конклав"

Зої Салдана — роль Ріти Моро Кастро у стрічці "Емілія Перес"

Зої Салдана. Фото: Reuters

Раніше ми розповідали, хто став переможцем премії SAG Awards 2025. А також стало відомо, хто цього року отримав премію Critics Choice Awards.