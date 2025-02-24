Оскар-2025 — список акторів, номінованих на премію

Головні претенденти — хто з акторів номінований на Оскар-2025
Вже 2 березня у Лос-Анджелесі відбудеться головна кіноподія року — церемонія нагородження премії "Оскар". Напередодні нагородження розповідаємо, хто з акторів претендує на золоту статуетку цього року.
Список номінантів оголошено на офіційному сайті Кіноакадемії.
Номінанти на "Оскар-2025"
Для акторів на премії існує чотири номінації, у яких вони можуть отримати нагороду. Цього року на "Оскар" претендують:
За найкращу чоловічу роль
- Едрієн Броуді — роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе — роль Боба Ділана у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Колман Домінго — роль Джона "Дівайн Джі" Вітфілда у фільмі "Сінг-Сінг"
- Рейф Файнз — роль кардинала Томаса Лоуренса у фільмі "Конклав"
- Себастьян Стен — роль Дональда Трампа у фільмі "Учень. Історія Трампа"
За найкращу жіночу роль
- Синтія Еріво — роль Ельфаби у мюзиклі "Wicked: Чародійка"
- Карла Софія Гаскон — роль Емілії Перес у фільмі "Емілія Перес"
- Майкі Медісон — роль Анори Міхеєвої у стрічці "Анора"
- Демі Мур — роль Елізабет Спаркл у фільмі "Субстанція"
- Фернанда Торрес — роль Юніс Пайви у драмі "Я досі тут"
За найкращу чоловічу роль другого плану
- Кіран Калкін — роль Бенджі Каплана у фільмі "Справжній біль"
- Едвард Нортон — роль Піта Сігера у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Юрій Борисов — роль Ігоря у фільмі "Анора"
- Гай Пірс — роль у фільмі "Бруталіст"
- Джеремі Стронг — роль у фільмі "Учень. Історія Трампа"
За найкращу жіночу роль другого плану
- Моніка Барбаро — роль Джоан Баез у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Аріана Ґранде — роль Ґлінди у фільмі "Wicked: Чародійка"
- Фелісіті Джонс — роль Ержебет Тот у фільмі "Бруталіст"
- Ізабелла Росселліні — роль сестри Агнес у фільмі "Конклав"
- Зої Салдана — роль Ріти Моро Кастро у стрічці "Емілія Перес"
Раніше ми розповідали, хто став переможцем премії SAG Awards 2025. А також стало відомо, хто цього року отримав премію Critics Choice Awards.
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