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Головні претенденти — хто з акторів номінований на Оскар-2025

24 лютого 2025 17:17
Марія Коваленко - Редактор
Оскар-2025 — список акторів, номінованих на премію
Премія "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy
Марія Коваленко - Редактор

Вже 2 березня у Лос-Анджелесі відбудеться головна кіноподія року — церемонія нагородження премії "Оскар". Напередодні нагородження розповідаємо, хто з акторів претендує на золоту статуетку цього року.

Список номінантів оголошено на офіційному сайті Кіноакадемії.

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Номінанти на "Оскар-2025"

Для акторів на премії існує чотири номінації, у яких вони можуть отримати нагороду. Цього року на "Оскар" претендують:

За найкращу чоловічу роль

  • Едрієн Броуді — роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст"
  • Тімоті Шаламе — роль Боба Ділана у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Колман Домінго — роль Джона "Дівайн Джі" Вітфілда у фільмі "Сінг-Сінг"
  • Рейф Файнз — роль кардинала Томаса Лоуренса у фільмі "Конклав"
  • Себастьян Стен — роль Дональда Трампа у фільмі "Учень. Історія Трампа"
Актор Едрієн Броуді - фото
Едрієн Броуді. Фото: Reuters

За найкращу жіночу роль

  • Синтія Еріво — роль Ельфаби у мюзиклі "Wicked: Чародійка"
  • Карла Софія Гаскон — роль Емілії Перес у фільмі "Емілія Перес"
  • Майкі Медісон — роль Анори Міхеєвої у стрічці "Анора"
  • Демі Мур — роль Елізабет Спаркл у фільмі "Субстанція"
  • Фернанда Торрес — роль Юніс Пайви у драмі "Я досі тут"
Акторка Демі Мур - фото
Демі Мур. Фото: Reuters

За найкращу чоловічу роль другого плану

  • Кіран Калкін — роль Бенджі Каплана у фільмі "Справжній біль"
  • Едвард Нортон — роль Піта Сігера у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Юрій Борисов — роль Ігоря у фільмі "Анора"
  • Гай Пірс — роль у фільмі "Бруталіст"
  • Джеремі Стронг — роль у фільмі "Учень. Історія Трампа"
Актор Кіран Калкін - фото
Кіран Калкін. Фото: Reuters

За найкращу жіночу роль другого плану

  • Моніка Барбаро — роль Джоан Баез у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Аріана Ґранде — роль Ґлінди у фільмі "Wicked: Чародійка"
  • Фелісіті Джонс — роль Ержебет Тот у фільмі "Бруталіст"
  • Ізабелла Росселліні — роль сестри Агнес у фільмі "Конклав"
  • Зої Салдана — роль Ріти Моро Кастро у стрічці "Емілія Перес"
Акторка Зої Салдана - фото
Зої Салдана. Фото: Reuters

Раніше ми розповідали, хто став переможцем премії SAG Awards 2025. А також стало відомо, хто цього року отримав премію Critics Choice Awards.

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