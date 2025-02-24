SAG Awards 2025 — хто отримав нагороду від Гільдії кіноакторів

SAG Awards 2025. Фото: Reuters

У ніч проти 24 лютого у Лос-Анджелесі, США, відгриміла одна з найпрестижніших кінопремій SAG Awards 2025. Нагорода від Гільдії кіноакторів вважається однією із головних подій у Голлівуді напередодні "Оскара".

Результати премії були оголошені на сайті SAG Awards.

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Хто отримав нагороду SAG Awards 2025

Тріумфатором премії цього року став серіал "Шьоґун". Історична телевізійна драма отримала цілих чотири статуетки, тоді як усі фільми у номінаціях отримали по одній.

Головну нагороду SAG Awards 2025 "За найкращу гру акторського складу" отримав фільм "Конклав" режисера Едварда Берґера.

Рейф Файнз отримав нагороду за фільм "Конклав"

Найкращою акторкою стала Демі Мур за свою роль у фільмі "Субстанція", а найкращим актором — Тімоті Шаламе, який втілив на екрані культового музиканта Боба Ділана.

Демі Мур отримала премію SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Повний список переможців премії SAG Awards 2025

Найкраща гра акторського складу у кінофільмі — "Конклав"

Найкраща гра у чоловічій головній ролі — Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Найкраща гра у жіночій головній ролі — Демі Мур, "Субстанція"

Тімоті Шаламе на SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Найкраща чоловіча роль другого плану — Кіран Калкін, "Справжній біль"

Найкраща жіноча роль другого плану — Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкраща акторська робота каскадерського ансамблю у кінофільмі — "Каскадер"

Зої Салдана отримала SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Найкраща гра акторського складу в драматичному серіалі — "Шьоґун"

Найкраща гра акторського складу в комедійному серіалі — "Вбивства в одній будівлі"

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада, "Шьоґун"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Анна Савай, "Шьоґун"

Кіран Калкін з нагородою SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Найкраща жіноча роль у телевізійному фільмі або багатосерійному фільмі — Джессіка Ґаннінг, "Оленя"

Моека Хоші та Анна Саваї на SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Також премію "За життєві досягнення" отримала голлівудська зірка Джейн Фонда. Її акторська кар'єра триває вже майже 50 років. За цей час вона встигла знятися у десятках успішних фільмів та стати вагомою фігурою не лише у кіноіндустрії, а й у політичному житті США. Джейн Фонда активно бореться за права жінок та корінних мешканців Америки, а також за захист довкілля.

Джейн Фонда. Фото: Reuters

Нагадаємо, що ми розповідали, де та коли дивитися церемонію нагородження премії "Оскар-2025". А також стало відомо, що фільм про українських травесті-дів номінували на престижну нагороду.