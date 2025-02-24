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SAG Awards 2025 — Гільдія кіноакторів оголосила переможців

24 лютого 2025 14:27
Марія Коваленко - Редактор
SAG Awards 2025 — хто отримав нагороду від Гільдії кіноакторів
SAG Awards 2025. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

У ніч проти 24 лютого у Лос-Анджелесі, США, відгриміла одна з найпрестижніших кінопремій SAG Awards 2025. Нагорода від Гільдії кіноакторів вважається однією із головних подій у Голлівуді напередодні "Оскара".

Результати премії були оголошені на сайті SAG Awards.

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Хто отримав нагороду SAG Awards 2025

Тріумфатором премії цього року став серіал "Шьоґун". Історична телевізійна драма отримала цілих чотири статуетки, тоді як усі фільми у номінаціях отримали по одній.

Головну нагороду SAG Awards 2025 "За найкращу гру акторського складу" отримав фільм "Конклав" режисера Едварда Берґера.

Актор Рейф Файнз на премії Гільдії кіноакторів - фото
Рейф Файнз отримав нагороду за фільм "Конклав"

Найкращою акторкою стала Демі Мур за свою роль у фільмі "Субстанція", а найкращим актором — Тімоті Шаламе, який втілив на екрані культового музиканта Боба Ділана.

Демі Мур отримала SAG Awards 2025 - фото
Демі Мур отримала премію SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Повний список переможців премії SAG Awards 2025

  • Найкраща гра акторського складу у кінофільмі — "Конклав"
  • Найкраща гра у чоловічій головній ролі — Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
  • Найкраща гра у жіночій головній ролі — Демі Мур, "Субстанція"
Тімоті Шаламе на SAG Awards 2025 - фото
Тімоті Шаламе на SAG Awards 2025. Фото: Reuters
  • Найкраща чоловіча роль другого плану — Кіран Калкін, "Справжній біль"
  • Найкраща жіноча роль другого плану — Зої Салдана, "Емілія Перес"
  • Найкраща акторська робота каскадерського ансамблю у кінофільмі — "Каскадер"
Зої Салдана на SAG Awards 2025 - фото
Зої Салдана отримала SAG Awards 2025. Фото: Reuters
  • Найкраща гра акторського складу в драматичному серіалі — "Шьоґун"
  • Найкраща гра акторського складу в комедійному серіалі — "Вбивства в одній будівлі"
  • Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада, "Шьоґун"
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Анна Савай, "Шьоґун"
на SAG Awards 2025
Кіран Калкін з нагородою SAG Awards 2025. Фото: Reuters
  • Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт, "Хитрощі"
  • Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
  • Найкраща жіноча роль у телевізійному фільмі або багатосерійному фільмі — Джессіка Ґаннінг, "Оленя"
Моека Хоші та Анна Саваї на премії Гільдії кіноакторів - фото
Моека Хоші та Анна Саваї на SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Також премію "За життєві досягнення" отримала голлівудська зірка Джейн Фонда. Її акторська кар'єра триває вже майже 50 років. За цей час вона встигла знятися у десятках успішних фільмів та стати вагомою фігурою не лише у кіноіндустрії, а й у політичному житті США. Джейн Фонда активно бореться за права жінок та корінних мешканців Америки, а також за захист довкілля.

Джейн Фонда на SAG Awards 2025 - фото
Джейн Фонда. Фото: Reuters

Нагадаємо, що ми розповідали, де та коли дивитися церемонію нагородження премії "Оскар-2025". А також стало відомо, що фільм про українських травесті-дів номінували на престижну нагороду.

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