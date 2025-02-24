SAG Awards 2025 - кто получил награду от Гильдии киноактеров

SAG Awards 2025. Фото: Reuters

В ночь на 24 февраля в Лос-Анджелесе в США отгремела одна из самых престижных кинопремий SAG Awards 2025. Награда от Гильдии киноактеров считается одним из главный событий в Голливуде накануне "Оскара".

Результаты премии были объявлены на сайте SAG Awards.

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Кто получил награду SAG Awards 2025

Триумфатором премии в этом году стал сериал "Сёгун". Историческая телевизионная драма получила целых четыре статуэтки, в то время как все фильмы в номинациях получили по одной.

Главную награду SAG Awards 2025 "За лучшую игру актерского состава" получил фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера.

Рэйф Файнз получил награду за фильм "Конклав"

Лучшей актрисой стала Деми Мур за свою роль в фильме "Субстанция", а лучшим актером — Тимоти Шаламе, который воплотил на экране культового музыканта Боба Дилана.

Деми Мур получила премию SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Полный список победителей премии SAG Awards 2025

Лучшая игра актерского состава в кинофильме — "Конклав"

Лучшая игра в мужской главной роли — Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"

Лучшая игра в женской главной роли — Деми Мур, "Субстанция"

Тимоти Шаламе на SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин, "Настоящая боль"

Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучшая актерская работа каскадерского ансамбля в кинофильме — "Каскадер"

Зои Салдана получила SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Лучшая игра актерского состава в драматическом сериале — "Сёгун"

Лучшая игра актерского состава в комедийном сериале — "Убийства в одном здании"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Хироюки Санада, "Сёгун"

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Анна Савай, "Сёгун"

Киран Калкин с наградой SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или многосерийном фильме — Джессика Ганнинг, "Олененок"

Моэка Хоши и Анна Саваи на SAG Awards 2025. Фото: Reuters

Также премию "За жизненные достижения" получила голливудская звезда Джейн Фонда. Ее актерская карьера длится уже почти 50 лет. За это время она успела сняться в десятках успешных фильмов и стать весомой фигурой не только в киноиндустрии, но и в политической жизни США. Джейн Фонда активно борется за права женщин и коренных жителей Америки, а также защиту окружающей среды.

Джейн Фонда. Фото: Reuters

Напомним, что мы рассказывали, где и когда смотреть церемонию награждения премии "Оскар-2025". А также стало известно, что фильм об украинских травести-див номинировали на престижную награду.