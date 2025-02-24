SAG Awards 2025 - кто получил награду от Гильдии киноактеров

SAG Awards 2025 — Гильдия киноактеров объявила победителей
В ночь на 24 февраля в Лос-Анджелесе в США отгремела одна из самых престижных кинопремий SAG Awards 2025. Награда от Гильдии киноактеров считается одним из главный событий в Голливуде накануне "Оскара".
Результаты премии были объявлены на сайте SAG Awards.
Кто получил награду SAG Awards 2025
Триумфатором премии в этом году стал сериал "Сёгун". Историческая телевизионная драма получила целых четыре статуэтки, в то время как все фильмы в номинациях получили по одной.
Главную награду SAG Awards 2025 "За лучшую игру актерского состава" получил фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера.
Лучшей актрисой стала Деми Мур за свою роль в фильме "Субстанция", а лучшим актером — Тимоти Шаламе, который воплотил на экране культового музыканта Боба Дилана.
Полный список победителей премии SAG Awards 2025
- Лучшая игра актерского состава в кинофильме — "Конклав"
- Лучшая игра в мужской главной роли — Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
- Лучшая игра в женской главной роли — Деми Мур, "Субстанция"
- Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин, "Настоящая боль"
- Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, "Эмилия Перес"
- Лучшая актерская работа каскадерского ансамбля в кинофильме — "Каскадер"
- Лучшая игра актерского состава в драматическом сериале — "Сёгун"
- Лучшая игра актерского состава в комедийном сериале — "Убийства в одном здании"
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Хироюки Санада, "Сёгун"
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Анна Савай, "Сёгун"
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости"
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
- Лучшая женская роль в телевизионном фильме или многосерийном фильме — Джессика Ганнинг, "Олененок"
Также премию "За жизненные достижения" получила голливудская звезда Джейн Фонда. Ее актерская карьера длится уже почти 50 лет. За это время она успела сняться в десятках успешных фильмов и стать весомой фигурой не только в киноиндустрии, но и в политической жизни США. Джейн Фонда активно борется за права женщин и коренных жителей Америки, а также защиту окружающей среды.
Напомним, что мы рассказывали, где и когда смотреть церемонию награждения премии "Оскар-2025". А также стало известно, что фильм об украинских травести-див номинировали на престижную награду.
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