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Главные претенденты — кто из актеров номинирован на Оскар-2025

24 февраля 2025 17:17
Мария Коваленко - Редактор
Оскар-2025 — список актеров, номинированных на премию
Премия "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy
Мария Коваленко - Редактор

Уже 2 марта в Лос-Анджелесе состоится главное кинособытие года — церемония награждения премии "Оскар". Накануне награждения рассказываем, кто из актеров претендует на золотую статуэтку в этом году.

Список номинантов объявлен на официальном сайте Киноакадемии.

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Номинанты на "Оскар-2025"

Для актеров на премии существует четыре номинации, в которых они могут получить награду. В этом году на "Оскар" претендуют:

За лучшую мужскую роль

  • Эдриен Броуди — роль Ласло Тота в фильме "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе — роль Боба Дилана в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
  • Колман Доминго — роль Джона "Дивайн Джи" Уитфилда в фильме "Синг-Синг"
  • Рэйф Файнз — роль кардинала Томаса Лоуренса в фильме "Конклав"
  • Себастьян Стэн — роль Дональда Трампа в фильме "Ученик. История Трампа"
Актор Едрієн Броуді - фото
Эдриен Броуди. Фото: Reuters

За лучшую женскую роль

  • Синтия Эриво — роль Эльфабы в мюзикле "Wicked: Чародейка"
  • Карла София Гаскон — роль Эмилии Перес в фильме "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон — роль Аноры Михеевой в фильме "Анора"
  • Деми Мур — роль Элизабет Спаркл в фильме "Субстанция"
  • Фернанда Торрес — роль Юнис Пайвы в драме "Я до сих пор здесь"
Акторка Демі Мур - фото
Деми Мур. Фото: Reuters

За лучшую мужскую роль второго плана

  • Киран Калкин — роль Бенджи Каплана в фильме "Настоящая боль"
  • Эдвард Нортон — роль Пита Сигера в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"
  • Юрий Борисов — роль Игоря в фильме "Анора"
  • Гай Пирс — роль в фильме "Бруталист"
  • Джереми Стронг — роль в фильме "Ученик. История Трампа"
Актор Кіран Калкін - фото
Киран Калкин. Фото: Reuters

За лучшую женскую роль второго плана

  • Моника Барбаро — роль Джоан Баэз в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"
  • Ариана Гранде — роль Глинды в фильме "Wicked: Чародейка"
  • Фелисити Джонс — роль Эржебет Тот в фильме "Бруталист"
  • Изабелла Росселлини — роль сестры Агнес в фильме "Конклав"
  • Зои Салдана — роль Риты Моро Кастро в фильме "Эмилия Перес"
Акторка Зої Салдана - фото
Зои Салдана. Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, кто стал победителем премии SAG Awards 2025. А также стало известно, кто в этом году получил премию Critics Choice Awards.

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