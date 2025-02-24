Оскар-2025 — список актеров, номинированных на премию

Главные претенденты — кто из актеров номинирован на Оскар-2025
Уже 2 марта в Лос-Анджелесе состоится главное кинособытие года — церемония награждения премии "Оскар". Накануне награждения рассказываем, кто из актеров претендует на золотую статуэтку в этом году.
Список номинантов объявлен на официальном сайте Киноакадемии.
Номинанты на "Оскар-2025"
Для актеров на премии существует четыре номинации, в которых они могут получить награду. В этом году на "Оскар" претендуют:
За лучшую мужскую роль
- Эдриен Броуди — роль Ласло Тота в фильме "Бруталист"
- Тимоти Шаламе — роль Боба Дилана в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
- Колман Доминго — роль Джона "Дивайн Джи" Уитфилда в фильме "Синг-Синг"
- Рэйф Файнз — роль кардинала Томаса Лоуренса в фильме "Конклав"
- Себастьян Стэн — роль Дональда Трампа в фильме "Ученик. История Трампа"
За лучшую женскую роль
- Синтия Эриво — роль Эльфабы в мюзикле "Wicked: Чародейка"
- Карла София Гаскон — роль Эмилии Перес в фильме "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон — роль Аноры Михеевой в фильме "Анора"
- Деми Мур — роль Элизабет Спаркл в фильме "Субстанция"
- Фернанда Торрес — роль Юнис Пайвы в драме "Я до сих пор здесь"
За лучшую мужскую роль второго плана
- Киран Калкин — роль Бенджи Каплана в фильме "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон — роль Пита Сигера в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"
- Юрий Борисов — роль Игоря в фильме "Анора"
- Гай Пирс — роль в фильме "Бруталист"
- Джереми Стронг — роль в фильме "Ученик. История Трампа"
За лучшую женскую роль второго плана
- Моника Барбаро — роль Джоан Баэз в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"
- Ариана Гранде — роль Глинды в фильме "Wicked: Чародейка"
- Фелисити Джонс — роль Эржебет Тот в фильме "Бруталист"
- Изабелла Росселлини — роль сестры Агнес в фильме "Конклав"
- Зои Салдана — роль Риты Моро Кастро в фильме "Эмилия Перес"
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