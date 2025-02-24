Оскар-2025 — список актеров, номинированных на премию

Премия "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy

Уже 2 марта в Лос-Анджелесе состоится главное кинособытие года — церемония награждения премии "Оскар". Накануне награждения рассказываем, кто из актеров претендует на золотую статуэтку в этом году.

Список номинантов объявлен на официальном сайте Киноакадемии.

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Для актеров на премии существует четыре номинации, в которых они могут получить награду. В этом году на "Оскар" претендуют:

За лучшую мужскую роль

Эдриен Броуди — роль Ласло Тота в фильме "Бруталист"

Тимоти Шаламе — роль Боба Дилана в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"

Колман Доминго — роль Джона "Дивайн Джи" Уитфилда в фильме "Синг-Синг"

Рэйф Файнз — роль кардинала Томаса Лоуренса в фильме "Конклав"

Себастьян Стэн — роль Дональда Трампа в фильме "Ученик. История Трампа"

Эдриен Броуди. Фото: Reuters

За лучшую женскую роль

Синтия Эриво — роль Эльфабы в мюзикле "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон — роль Эмилии Перес в фильме "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон — роль Аноры Михеевой в фильме "Анора"

Деми Мур — роль Элизабет Спаркл в фильме "Субстанция"

Фернанда Торрес — роль Юнис Пайвы в драме "Я до сих пор здесь"

Деми Мур. Фото: Reuters

За лучшую мужскую роль второго плана

Киран Калкин — роль Бенджи Каплана в фильме "Настоящая боль"

Эдвард Нортон — роль Пита Сигера в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"

Юрий Борисов — роль Игоря в фильме "Анора"

Гай Пирс — роль в фильме "Бруталист"

Джереми Стронг — роль в фильме "Ученик. История Трампа"

Киран Калкин. Фото: Reuters

За лучшую женскую роль второго плана

Моника Барбаро — роль Джоан Баэз в фильме "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"

Ариана Гранде — роль Глинды в фильме "Wicked: Чародейка"

Фелисити Джонс — роль Эржебет Тот в фильме "Бруталист"

Изабелла Росселлини — роль сестры Агнес в фильме "Конклав"

Зои Салдана — роль Риты Моро Кастро в фильме "Эмилия Перес"

Зои Салдана. Фото: Reuters

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