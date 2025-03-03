Новинки фильмов — что посмотреть в кинотеатрах

Кадр из фильма "Мики 17". Фото: mickey17movie.net

Уже на этой неделе в украинский прокат выходит много интересных новинок. Зрителей ждут научная фантастика с Робертом Паттинсоном и фильмы-номинанты на "Оскар-2025".

Новини.LIVE делятся подборкой новинок, на которые стоит сходить в кинотеатры.

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Мики 17

События ленты разворачиваются в возможном будущем, когда человечество начало работать над тем, чтобы заселить другие планеты. Молодой Мики Барнз готов принять участие в опасном эксперименте — если он погибнет, его тело создадут снова и восстановят воспоминания. Однако проект окажется под угрозой, когда одна из версий Мики встретится со следующей.

В кино с 5 марта.

Эмилия Перес

Увлекательный мюзикл расскажет историю адвоката Риты, к которой с необычной просьбой обращается лидер известного наркокартеля. Преступник решил "завязать" с криминальным миром, но для этого ему придется стать... женщиной. Лента стала рекордсменом по количеству номинаций на "Оскар-2025".

В кино с 6 марта.

Фарфоровая война

Документальная лента о войне в Украине расскажет историю трех художников из Харькова. Они не покинули город, который беспощадно обстреливает враг, ради того, чтобы продолжать создавать украинское искусство. Лента получила мировое признание, а также была номинирована на "Оскар-2025".

В кино с 6 марта.

Тихое ограбление

История о крупнейшем ограблении в истории Дании, которое произошло в 2008 году. В центре сюжета боксер по имени Каспер, который соглашается спланировать преступление для инициаторов из-за рубежа.

В кино с 6 марта.

Королевские приключения

Яркий анимационный фильм расскажет историю о волшебной принцессе Красотке. Дочери короля пришло время знать свою любовь, но ни один из кандидатов не устраивает своенравную невесту. Но случайно принцесса встречает доброго садовника, который находит способ растопить ее сердце.

В кино с 6 марта.

Ночь ужаса в зоопарке

Фантастический мультфильм раскроет тайну, что происходит в зоопарке ночью. Особенно, когда этой ночью на Землю падает метеорит. Его обломки распространяют загадочный вирус, который охватывает жителей зоопарка. Отныне отважные звери должны остановить его распространение.

В кино с 6 марта.

Напомним, в сети появился первый трейлер фильма Minecraft от Warner Bros. Также стало известно, когда премьера мультфильма "Шрек 5".