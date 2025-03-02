Новий трейлер "Minecraft: Фільм" — коли прем'єра фільму

Кадр з фільму "Minecraft: Фільм". Фото: скриншот YouTube

Компанія Warner Bros. показала фінальний трейлер картини "Minecraft: Фільм". Стрічка вийде в прокат 4 квітня.

Відео було опубліковане на офіційному YouTube-каналі студії.

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Трейлер стрічки "Minecraft: Фільм"

Стрічка розповідає про підступного Дракона Краю, який планує знищити Верхній світ. Фільм зняв Джаред Хесс.

В екранізації "Minecraft: Фільм" взяли участь відомі голлівудські актор — Джейсон Момоа, Джек Блек, Даніель Брукс, Дженніфер Кулідж, Емма Маєрс, Метт Беррі та ін.

"Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон — це четверо невдах, які вирішують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши таємничий портал, вони потрапляють у Верхній світ — химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ (і захистити його від злих істот, таких як Піґліни та Зомбі). Для цього герої вирушать у магічний квест з новим знайомим, досвідченим майстром Стівом", — йдеться в синопсисі стрічки.

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