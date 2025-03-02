Новый трейлер "Minecraft: Фильм" — когда премьера фильма

Кадр из фильма "Minecraft: Фильм". Фото: скриншот YouTube

Компания Warner Bros. показала финальный трейлер картины "Minecraft: Фильм". Лента выйдет в прокат 4 апреля.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале студии.

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Трейлер ленты "Minecraft: Фильм"

Лента рассказывает о коварном Драконе Края, который планирует уничтожить Верхний мир. Фильм снял Джаред Хесс.

В экранизации "Minecraft: Фильм" приняли участие известные голливудские актер — Джейсон Момоа, Джек Блэк, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж, Эмма Майерс, Мэтт Берри и др.

"Гаррет "Мусорщик" Гаррисон, Генри, Натали и Дон — это четверо неудачников, которые решают свои будничные проблемы. Но однажды, пройдя таинственный портал, они попадают в Верхний мир — причудливую кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется познать этот мир (и защитить его от злых существ, таких как Пиглины и Зомби). Для этого герои отправятся в магический квест с новым знакомым, опытным мастером Стивом", — говорится в синопсисе ленты.

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