Фильмы о сильных женщинах на 8 марта - лучшая подборка

Фильм "Железная леди". Фото: Rotten Tomatoes

Уже в эту субботу, 8 марта, во всем мире будут отмечать Международный женский день. Этот праздник посвящен не цветам и подаркам, а сильным женщинам, которые продолжают отстаивать свои права и бороться за свободное будущее.

Новини.LIVE делится вдохновляющей подборкой фильмов о женщинах, которые изменили мир.

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Дикая (2014)

Фильм основан на автобиографической книге Шерил Стрейд. После смерти матери и развода женщина решила самостоятельно преодолеть тихоокеанский маршрут длиной почти в 1800 км.

Железная леди (2011)

Картина рассказывает об одной из самых влиятельных женщин в мировой истории Маргарет Тэтчер. Биографическая драма о премьер-министре Великобритании покажет, что скрывалось внутри Железной леди.

По половому признаку (2018)

Одна из самых влиятельных женщин США Рут Гинзбург в свое время не могла получить работу адвоката только потому, что она не мужчина. Лента рассказывает об отчаянной борьбе женщины за свои права и достоинство.

Фрида (2002)

Экранизация биографии культовой художницы Фриды Кало. Картина рассказывает о непростом пути художницы — ее борьбу за успех, жизнь с тяжелой болезнью и бурную любовь.

Коко до Шанель (2009)

Легендарный французский дизайнер навсегда записала свое имя на страницах мировой моды. Но ее путь к славе и признанию был полон тяжелых испытаний и мучительных разочарований.

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