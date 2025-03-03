Порцелянова війна — про що український фільм номінований на Оскар 2025 — відео

Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Український документальний фільм "Порцелянова війна", на жаль, не отримав головну кінонагороду "Оскар-2025". Стрічка поступилася роботі "Немає іншої землі" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Новини.LIVE розповідають, чому все ж таки варто подивитися український фільм, номінований на "Оскар".

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Україна мала усі шанси вдруге здобути перемогу на найвпливовішій премії в кіноіндустрії, але цього разу кіноакадемія відзначила іншу стрічку золотою статуеткою. Натомість оминати документальний фільм про війну в Україні не варто.

Фільм "Порцелянова війна" був знятий у співпраці України та США. Режисерами виступили Слава Леонтьєв, який також знявся в одній із головних ролей, та Брендан Белломо. Для українського митця проєкт став першою роботою у кіно.

Стрічка розповідає про українських митців з Харкова — Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, — які під час повномасштабного російського вторгнення залишилися у місті та продовжили творити. Митці прикрашали зруйновані окупантами будівлі порцеляновими фігурками, у яких відображали світ до війни та надію на світле майбутнє.

Прем'єра фільму відбулася під час фестивалю Sundance у січня 2024. Тоді українська команда отримала головну нагороду — гран-прі конкурсу документального кіно. Згодом "Порцелянова війна" стала лауреатом ще декількох кінопремій.

Загалом стрічка зібрала позитивні відгуки критиків та глядачів по всьому світу. Робота творців "Порцелянової війни" нагадує про важливість мистецтва навіть у найскладніші часи, цінність творчості та людяності під час війни та жагу до миру.

Нагадаємо, стало відомо, коли фільм "Порцелянова війна" покажуть у кінотеатрах в Україні. Також ми писали, що у мережі доступний фільм "Камінь, папір, ножиці", який отримав BAFTA.