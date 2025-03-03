Фарфоровая война - о чем украинский фильм номинирован на Оскар 2025 - видео

Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: instagram.com/porcelainwarfilm

Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", к сожалению, не получил главную кинонаграду "Оскар-2025". Лента уступила работе "Нет другой земли" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Новини.LIVE рассказывают, почему все же стоит посмотреть украинский фильм, номинированный на "Оскар".

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Украина имела все шансы во второй раз одержать победу на самой влиятельной премии в киноиндустрии, но на этот раз киноакадемия отметила другую ленту золотой статуэткой. Зато обходить документальный фильм о войне в Украине не стоит.

Фильм "Фарфоровая война" был снят в сотрудничестве Украины и США. Режиссерами выступили Слава Леонтьев, который также снялся в одной из главных ролей, и Брендан Белломо. Для украинского художника проект стал первой работой в кино.

Лента рассказывает об украинских художниках из Харькова — Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, — которые во время полномасштабного российского вторжения остались в городе и продолжили творить. Художники украшали разрушенные оккупантами здания фарфоровыми фигурками, в которых отражали мир до войны и надежду на светлое будущее.

Премьера фильма состоялась во время фестиваля Sundance в январе 2024 года. Тогда украинская команда получила главную награду — гран-при конкурса документального кино. Впоследствии, "Фарфоровая война" стала лауреатом еще нескольких кинопремий.

В общем лента собрала положительные отзывы критиков и зрителей по всему миру. Работа создателей "Фарфоровой войны" напоминает о важности искусства даже в самые сложные времена, ценность творчества и человечности во время войны и жажду мира.

Напомним, стало известно, когда фильм "Фарфоровая война" покажут в кинотеатрах в Украине. Также мы писали, что в сети доступен фильм "Камень, бумага, ножницы", который получил BAFTA.