Що подивитися на Netflix 8 березня — легкі серіали для жінок

Серіал "Валерія". Фото: instagram.com/didigmz

Що може бути кращим, ніж затишні посиденьки із подругами зі смачними закусками та легким серіалом? На щастя, на Netflix можна знайти багато цікавих варіантів для дівочого кіномарафону до 8 березня.

Редакція Новини.LIVE ділиться своєю добіркою легких та надихаючих серіалів для компанії подруг.

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Емілі в Парижі

Яскрава історія американки Емілі, яка вирушає до Парижу. У найромантичнішій столиці світу на неї чекає нова робота, нові друзі та, звісно, нове кохання.

Бріджертони

Серіал за романами Джулії Квінн став справжньою сенсацією. Сюжет розгортається в епоху Регентства навколо заможної родини Бріджертонів. Кожен із членів великого сімейства прагне знайти своє щастя та кохання, а за кожним їхнім кроком уважно слідкує загадкова пліткарка Леді Віслдаун.

Валерія

Іспанський комедійно-драматичний серіал розповідає про письменницю на ім'я Валерія та її трьох подруг. Разом вони переживають непрості моменти життя, закохуються та шукають своє місце у світі. Атмосферний та стильний серіал для тих, хто полюбив "Секс і місто".

Джинні й Джорджія

Надихаюча історія мати-одиначки та її доньки-підлітка, які починають нове життя у маленькому містечку. Цей серіал охоплює важливі теми про взаємини між різними поколіннями, кохання та дружбу.

Хороші дівчата

Три матусі з передмістя намагаються хоч якось налагодити своє життя та звести кінці з кінцями. Одного дня вони наважуються на несподіваний крок — пограбування, аби уникнути краху і почати нове життя.

Я ніколи не...

Після втрати батька Деві хоче кардинально змінити своє життя. Дівчина наважується стати найпопулярнішою серед однокласників та полонити серце головного красунчика школи.

Начальниця

Серіал заснований на реальній історії Софії Аморусо та її бренду Nasty Gal. Без великих коштів та знань про бізнес, вона вирішує створити власний бізнес.

Нагадаємо, у мережі з'явився перший трейлер фільму "Ще одна проста послуга" з Блейк Лайвлі та Анною Кендрик. А також ми ділилися добіркою комедійних українських серіалів для гарного настрою.