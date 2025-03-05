Что посмотреть на Netflix 8 марта - легкие сериалы для женщин

Сериал "Валерия". Фото: instagram.com/didigmz

Что может быть лучше, чем уютные посиделки с подругами с вкусными закусками и легким сериалом? К счастью, на Netflix можно найти много интересных вариантов для девичьего киномарафона к 8 марта.

Редакция Новини.LIVE делится своей подборкой легких и вдохновляющих сериалов для компании подруг.

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Эмили в Париже

Яркая история американки Эмили, которая отправляется в Париж. В самой романтичной столице мира ее ждет новая работа, новые друзья и, конечно, новая любовь.

Бриджертоны

Сериал по романам Джулии Куинн стал настоящей сенсацией. Сюжет разворачивается в эпоху Регентства вокруг богатой семьи Бриджертонов. Каждый из членов большого семейства стремится найти свое счастье и любовь, а за каждым их шагом внимательно следит загадочная сплетница Леди Вислдаун.

Валерия

Испанский комедийно-драматический сериал рассказывает о писательнице по имени Валерия и ее трех подругах. Вместе они переживают непростые моменты жизни, влюбляются и ищут свое место в мире. Атмосферный и стильный сериал для тех, кто полюбил "Секс и город".

Джинни и Джорджия

Вдохновляющая история матери-одиночки и ее дочери-подростка, которые начинают новую жизнь в маленьком городке. Этот сериал охватывает важные темы о взаимоотношениях между разными поколениями, любви и дружбе.

Хорошие девушки

Три мамочки из пригорода пытаются хоть как-то наладить свою жизнь и свести концы с концами. Однажды они решаются на неожиданный шаг — ограбление, чтобы избежать краха и начать новую жизнь.

Я никогда не...

После потери отца Дэви хочет кардинально изменить свою жизнь. Девушка решается стать самой популярной среди одноклассников и пленить сердце главного красавчика школы.

Начальница

Сериал основан на реальной истории Софии Аморусо и ее бренда Nasty Gal. Без больших средств и знаний о бизнесе, она решает создать собственный бизнес.

Напомним, в сети появился первый трейлер фильма "Еще одна простая услуга" с Блейк Лайвли и Анной Кендрик. А также мы делились подборкой комедийных украинских сериалов для хорошего настроения.