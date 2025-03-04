Кращі комедійні серіали українською мовою — що подивитися ввечері

Актори серіалу "Встигнути до 30". Фото: TET

Іноді ввечері хочеться просто розслабитися та провести час за переглядом легкої комедії. Українські серіали вміють дивувати не лише якісним гумором, а й цікавими сюжетами та харизматичними героями.

Новини.LIVE діляться веселою трійкою серіалів для гарного настрою.

Читайте також:

Будиночок на щастя

Молоде подружжя Маша та Максим вирішують кардинально змінити своє життя та переїхати з міста у село. Там на них чекають нові знайомства, власний бізнес, випробування та багато кумедних ситуацій.

Скажені сусіди

Популярна українська комедія "Скаене весілля" отримала продовження. Кумедний серіал про одвічне сусідське протистояння розповість про нові пригоди Середюків та Крижанівських.

Встигнути до 30

Романтична комедія розповідає про трьох дівчат, які випадково знайомляться у барі. Усім їм по 29 і вони дуже бояться, коли перетнуть 30-річний рубіж. Тож дівчата вирішують до цієї дати встигнути все, на що не наважувалися до цього.

Раніше ми ділилися добіркою кращих коротких серіалів від HBO, які можна подивитися за вихідні. А також пропонуємо переглянути українські детективи з несподіваним фіналом.