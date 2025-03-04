Лучшие комедийные сериалы на украинском языке — что посмотреть вечером

Актеры сериала "Успеть до 30". Фото: TET

Иногда вечером хочется просто расслабиться и провести время за просмотром легкой комедии. Украинские сериалы умеют удивлять не только качественным юмором, но и интересными сюжетами и харизматичными героями.

Новини.LIVE делятся веселой тройкой сериалов для хорошего настроения.

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Успеть до 30

Романтическая комедия рассказывает о трех девушках, которые случайно знакомятся в баре. Всем им по 29 и они очень боятся, когда пересекут 30-летний рубеж. Поэтому девушки решают до этой даты успеть все, на что не решались до этого.

Ранее мы делились подборкой лучших коротких сериалов от HBO, которые можно посмотреть за выходные. А также предлагаем посмотреть украинские детективы с неожиданным финалом.