Топ-3 найкращі українські детективи на вечір

Кадр з серіалу "Розтин покаже". Фото: liveam.tv

Українські детективи захоплюють глядачів не гірше, ніж голлівудські. Запасайтеся попкорном, адже на вас чекають інтриги, таємниці та загадки.

У цій добірці від Новини.LIVE ви знайдете найкращі українські детективи, які із захватом подивитеся за один вечір.

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"Дім за склом"

Тихе місто сколихує несподіване зникнення молодої дівчини на ім'я Аліса, яка не повернулася із власного випускного. Разом із нею не можуть знайти її обранця. Чим довше тривають пошуки дівчини, тим більше таємниць відкривається про її життя.

"Коло омани"

Серіал розповідає історію жінки, яка попри важкі випробування долі та брехню намагається повернути власну доньку, яку вдочерила інша родина. Попри важкі перешкоди на її шляху, вона не здається та робить все для того, щоб досягти справедливості.

"Розтин покаже"

Серіал розповідає про патологоанатома та судмедексперта, який розкриває заплутані та жорстокі злочини. Завдяки своєму досвіду та знанням, вона помічає найдрібніші деталі, які стають ключем до пошуку маніяків та вбивць.

Раніше ми писали, що українська комедія очолила рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix. Також пропонуємо вам добірку захопливих серіалів у стилі "Відчайдушних домогосподарок".