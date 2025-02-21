Кращі мінісеріали українською мовою — що подивитися у вихідні

Кадр з серіалу "Ліки від минулого". Фото: СТБ

Вихідними хочеться зануритися у захопливу історію, але часу на довгі серіали бракує. Аби ваші вихідні стали захопливими та цікавими, зверніть увагу на мінісеріали.

У цій добірці від Новини.LIVE ви знайдете кращі українські мінісеріали, які можна подивитися за вихідні та отримати купу вражень.

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Ліки від минулого (4 серії)

Головна героїня Аліна — медсестра у шпиталі, яка допомагає пораненим військовим. Одного дня до лікарні потрапляє важкопоранений чоловік, який не пам'ятає свого минулого. Раптово Аліна дізнається, що воїн — її колишній чоловік.

Код кохання (4 серії)

Слідча Вероніка звикла бути чесною та принциповою у своїй роботі та у вихованні молодшого брата, над яким взяла опіку після смерті батьків. Аби врятувати брата від небезпечної гри, Вероніка береться за справу кіберзлочинця Андрія. Однак що, як між ворогами спалахне кохання?

Століття Якова (4 серії)

Історія селянина Якова, який за сто років свого життя переживає багато подій. За ціле століття чоловік бачить, як з плином часу змінюється світ та люди.

Моє кіно (2 серії)

У центрі сюжету героїня на ім'я Саша. Під час війни вона втрачає все — свій бізнес, кохання та віру в себе. Випадково дівчина знаходить ноутбук свого колишнього чоловіка із недописаним сценарієм та вирішує допрацювати його.

Спіймати Кайдаша (12 серій)

Новий погляд на відомий роман Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева сім'я" у реаліях сучасних українців. Серіал розповідає історію життя однієї родини — разом вони проходять через сварки, кохання, проблеми та миті радості.

Раніше ми писали, що українська комедія очолила рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix. Також пропонуємо вам добірку захопливих серіалів у стилі "Відчайдушних домогосподарок".