Лучшие мини-сериалы на украинском языке - что посмотреть в выходные

Кадр из сериала "Лекарство от прошлого". Фото: СТБ

На выходных хочется окунуться в увлекательную историю, но времени на длинные сериалы не хватает. Чтобы ваши выходные стали увлекательными и интересными, обратите внимание на мини-сериалы.

В этой подборке от Новини.LIVE вы найдете лучшие украинские мини-сериалы, которые можно посмотреть за выходные и получить кучу впечатлений.

Читайте также:

Лекарство от прошлого (4 серии)

Главная героиня Алина — медсестра в госпитале, которая помогает раненым военным. Однажды в больницу попадает тяжелораненый мужчина, который не помнит своего прошлого. Внезапно Алина узнает, что воин — ее бывший муж.

Код любви (4 серии)

Следователь Вероника привыкла быть честной и принципиальной в своей работе и в воспитании младшего брата, над которым взяла опеку после смерти родителей. Чтобы спасти брата от опасной игры, Вероника берется за дело киберпреступника Андрея. Однако, что если между врагами вспыхнет любовь?

Столетие Якова (4 серии)

История селянина Якова, который за сто лет своей жизни переживает много событий. За целый век мужчина видит, как с течением времени меняется мир и люди.

Мое кино (2 серии)

В центре сюжета героиня по имени Саша. Во время войны она теряет все — свой бизнес, любовь и веру в себя. Случайно девушка находит ноутбук своего бывшего мужа с недописанным сценарием и решает доработать его.

Поймать Кайдаша (12 серий)

Новый взгляд на известный роман Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья" в реалиях современных украинцев. Сериал рассказывает историю жизни одной семьи — вместе они проходят через ссоры, любовь, проблемы и мгновения радости.

Ранее мы писали, что украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix. Также предлагаем вам подборку увлекательных сериалов в стиле "Отчаянных домохозяек".