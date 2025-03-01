Топ-3 лучшие украинские детективы на вечер

Кадр из сериала "Вскрытие покажет". Фото: liveam.tv

Украинские детективы захватывают зрителей не хуже, чем голливудские. Запасайтесь попкорном, ведь вас ждут интриги, тайны и загадки.

В этой подборке от Новини.LIVE вы найдете лучшие украинские детективы, которые с восторгом посмотрите за один вечер.

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"Дом за стеклом"

Тихий город всколыхнуло неожиданное исчезновение молодой девушки по имени Алиса, которая не вернулась с собственного выпускного. Вместе с ней не могут найти ее избранника. Чем дольше продолжаются поиски девушки — тем больше тайн открывается о ее жизни.

"Круг заблуждения"

Сериал рассказывает историю женщины, которая несмотря на тяжелые испытания судьбы и ложь пытается вернуть собственную дочь. Малышку удочерила другая семья. Несмотря на тяжелые препятствия на ее пути, она не сдается и делает все для того, чтобы достичь справедливости.

"Вскрытие покажет"

Сериал рассказывает о патологоанатоме и судмедэксперте, который раскрывает запутанные и жестокие преступления. Благодаря своему опыту и знаниям, она замечает мельчайшие детали, которые становятся ключом к поиску маньяков и убийц.

Ранее мы писали, что украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix. Также предлагаем вам подборку увлекательных сериалов в стиле "Отчаянных домохозяек".