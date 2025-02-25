Найкращі мінісеріали від HBO — що подивитися ввечері

Серіал "Небувалі". Фото: HBO

Все більшу популярність набирають мінісеріали, адже це чудова можливість насолодитися новим сюжетом та не витрачати багато часу на перегляд. Телеканал HBO теж може запропонувати глядачам короткі історії на будь-який смак.

Новини.LIVE ділиться п'ятіркою цікавих мінісеріалів, які можна подивитися на стримінгу за один день.

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Садівники (4 серії)

У центрі сюжету тиха сімейна пара, яка насправді приховує страшну таємницю. Серіал було засновано на реальних подіях, які сталися у Великій Британії 1998 року.

Чорнобиль (5 серій)

Шокуюча драма про Чорнобильську катастрофу, яка сколихнула світ 1986 року. Серіал, заснований на реальних подіях, показує героїзм простих людей та наслідки трагедії, які намагалася приховати радянська влада.

Знищення (6 серій)

Головна героїня — психоаналітик Грейс Фрейзер, яку зіграла Ніколь Кідман. Вона щаслива у шлюбі та має успішну кар'єру. Якось за дивних обставин Грейс знайомиться із жінкою на ім'я Елена, яку через декілька днів знаходять мертвою. Головна героїня стає підозрюваною, а її чоловік раптово зникає.

Джон Адамс (7 серій)

Біографічна драма розповідає про життя другого президента США. Свого часу серіал став справжнім тріумфатором та отримав 4 "Золотих глобуси" та 13 "Еммі".

Небувалі (12 серій)

Сюжет розгортається у Лондоні за часів вікторіанської епохи. Неочікувано у деяких жінок починають прокидатися надприродні можливості. Тепер вони мають об'єднатися, аби протистояти тим, хто проти їхнього існування.

Раніше ми ділилися добіркою українських серіалів про війну, зняті під час повномасштабного вторгнення. А також стало відомо, що популярний серіал від HBO "Білий лотос" продовжили на четвертий сезон.