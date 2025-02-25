Лучшие мини-сериалы от HBO — что посмотреть вечером

Сериал "Невероятные". Фото: HBO

Все большую популярность набирают мини-сериалы, ведь это прекрасная возможность насладиться новым сюжетом и не тратить много времени на просмотр. Телеканал HBO тоже может предложить зрителям короткие истории на любой вкус.

Новини.LIVE делится пятеркой интересных мини-сериалов, которые можно посмотреть на стриминге за один день.

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Садовники (4 серии)

В центре сюжета тихая семейная пара, которая на самом деле скрывает страшную тайну. Сериал был основан на реальных событиях, которые произошли в Великобритании в 1998 году.

Чернобыль (5 серий)

Шокирующая драма о Чернобыльской катастрофе, которая всколыхнула мир в 1986 году. Сериал, основанный на реальных событиях, показывает героизм простых людей и последствия трагедии, которые пыталась скрыть советская власть.

Отыграть назад (6 серий)

Главная героиня — психоаналитик Грейс Фрейзер, которую сыграла Николь Кидман. Она счастлива в браке и имеет успешную карьеру. Как-то при странных обстоятельствах Грейс знакомится с женщиной по имени Елена, которую через несколько дней находят мертвой. Главная героиня становится подозреваемой, а ее муж внезапно исчезает.

Джон Адамс (7 серий)

Биографическая драма рассказывает о жизни второго президента США. В свое время сериал стал настоящим триумфатором и получил 4 "Золотых глобуса" и 13 "Эмми".

Невероятные (12 серий)

Сюжет разворачивается в Лондоне во времена викторианской эпохи. Неожиданно у некоторых женщин начинают просыпаться сверхъестественные возможности. Теперь они должны объединиться, чтобы противостоять тем, кто против их существования.

Ранее мы делились подборкой украинских сериалов о войне, снятые во время полномасштабного вторжения. А также стало известно, что популярный сериал от HBO "Белый лотос" продлили на четвертый сезон.