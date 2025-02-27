Українські серіали із непередбачуваним сюжетом

Кадр з серіалу "Встигнути до 30". Фото: скриншот YouTube

Захоплюючі українські серіали зігріють ваші вечори. Глядачів вразять історії героїв із несподіваними поворотами долі.

Редакція Новини.LIVE підібрала для читачів серіали з цікавим сюжетом.

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Встигнути до 30 (2023)

Серіал показує життя трьох дівчат, які випадково зустрілись в барі. З'ясувалось, що їм по 29 років. Героїни вирішили, що така зустріч — знак долі. Вони хочуть кардинально змінити своє життя і кидають собі виклик.

Дієта № 0 (2023)

Сюжет розповідає про сором’язливого студента Івана, який закохується в багату та вередливу красуню Марго. Хлопець працює над собою і через деякий проміжок часу стає гарним та успішним, а ось в Марго все йде наперекір. Несподівана зустріч героїв кардинально змінює їх життя.

Одна родина (2024)

Це історія про доньку багатих фермерів Оксану Романюк, яка повертається з Польщі та закохується в свого однокласника Максима. Дівчина зіштовхується зі складними випробуванням через повномасштабну війну та змушена просити допомоги в своїх ворогів.

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