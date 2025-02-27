Зірки "Надприродного" возз'єднаються на екрані в серіалі "Хлопаки"

Головні герої серіалу "Надприродне". Фото: CW/WB/MoviestillsDB

Популярні голлівудські актори Джаред Падалекі, Дженсен Еклз та Міша Коллінз через 20 років після прем'єри серіалу "Надприродне" разом возз'єднаються на екрані. Зірки стануть героями 5-го сезону серіалу "Хлопаки".

Про це повідомляє Variety.

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Актор Дженсен Еклз поділився роликом, в якому закликав колег по "Надприродному" повернутися на екрани.

— Джаред, для нас є робота. Знову.

— Окей, я скажу Міші. Міша, у нас є справа.

— Окей! А що ми робитимемо?

Деталі їхніх ролей поки що тримаються в таємниці, як і дата прем'єри.

Окрім Падалекі, Еклза та Коллінза, в "Хлопаках" також знялися актори "Надприродного" Джим Бівер (роль Роберта Сінгера), Джеффрі Дін Морган (роль Джо Кесслера) та Роб Бенедикт (роль Сплінтера).

Нагадамо, зірка серіалу про монстрів "Надприродне" Міша Коллінз підтримав Україну після початку війни та просував благодійний збір на автівку для розмінування для українських військових. Також раніше зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям в тяжкій боротьбі за свою незалежність.