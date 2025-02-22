Кращі серіали в жанрі горор — що подивитися ввечері

Серіал "Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо". Фото: скриншот

Якщо ви справжній поціновувач фільмів жахів і любите полоскотати нерви, то ці серіали точно варті вашої уваги. Тож приготуйтеся до моторошних історій, після яких зможуть заснути лише відчайдухи.

Моторошні серіали у добірці Новини.LIVE.

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Привиди будинку на пагорбі

Родина Крейнів разом зі своїми дітьми поселилася у великому маєтку, який мріяла перетворити на затишне сімейне гніздечко. Однак паранормальні події змусили родину покинути будинок. Через багато років Крейни знову приїжджають у дім дитинства, аби зупинити свої кошмари.

Касл-Рок

Містичний серіал, заснований на оповіданнях "короля жахів" Стівена Кінга. Загадкові події відбуваються у маленькому містечку Касл-Рок, яке приховує свої моторошні таємниці.

Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо

Від цього серіалу-антології у вас точно по шкірі пробіжать сироти. Любитель жахів режисер Ґільєрмо дель Торо відтворив на екрані найбільшіс ваші страхи.

Раніше ми ділилися добіркою українських мінісеріалів, які можна подивитися за вихідні. А також розповідали про кращі серіали про виживання та постапокаліпсис.