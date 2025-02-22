Лучшие сериалы в жанре хоррор - что посмотреть вечером

Сериал "Кабинет курьезов Гильермо дель Торо". Фото: скриншот

Если вы настоящий ценитель фильмов ужасов и любите пощекотать нервы, то эти сериалы точно стоят вашего внимания. Поэтому приготовьтесь к жутким историям, после которых смогут заснуть только отчаянные.

Жуткие сериалы в подборке Новини.LIVE.

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Семья Крейнов вместе со своими детьми поселилась в большом поместье, которое мечтала превратить в уютное семейное гнездышко. Однако паранормальные события заставили семью покинуть дом. Спустя много лет Крейны снова приезжают в дом детства, чтобы остановить свои кошмары.

Касл-Рок

Мистический сериал, основанный на рассказах "короля ужасов" Стивена Кинга. Загадочные события происходят в маленьком городке Касл-Рок, который скрывает свои жуткие тайны.

Кабинет курьезов Гильермо дель Торо

От этого сериала-антологии у вас точно по коже пробегут сироты. Любитель ужасов режиссер Гильермо дель Торо воссоздал на экране самые большие ваши страхи.

Ранее мы делились подборкой украинских мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные. А также рассказывали о лучших сериалах о выживании и постапокалипсисе.