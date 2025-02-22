Лучшие сериалы в жанре хоррор - что посмотреть вечером

3 жутких сериала в жанре хоррор для самых смелых
Если вы настоящий ценитель фильмов ужасов и любите пощекотать нервы, то эти сериалы точно стоят вашего внимания. Поэтому приготовьтесь к жутким историям, после которых смогут заснуть только отчаянные.
Жуткие сериалы в подборке Новини.LIVE.
Призраки дома на холме
Семья Крейнов вместе со своими детьми поселилась в большом поместье, которое мечтала превратить в уютное семейное гнездышко. Однако паранормальные события заставили семью покинуть дом. Спустя много лет Крейны снова приезжают в дом детства, чтобы остановить свои кошмары.
Касл-Рок
Мистический сериал, основанный на рассказах "короля ужасов" Стивена Кинга. Загадочные события происходят в маленьком городке Касл-Рок, который скрывает свои жуткие тайны.
Кабинет курьезов Гильермо дель Торо
От этого сериала-антологии у вас точно по коже пробегут сироты. Любитель ужасов режиссер Гильермо дель Торо воссоздал на экране самые большие ваши страхи.
Ранее мы делились подборкой украинских мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные. А также рассказывали о лучших сериалах о выживании и постапокалипсисе.
Читайте Новини.LIVE!