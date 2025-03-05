Ще одна проста послуга — трейлер і дата прем'єри

Кадр з фільму "Ще одна проста послуга". Фото: instagram.com/asimplefavor

Компанія Prime Video випустила перший офіційний трейлер кримінального трилеру "Ще одна проста послуга". У сиквелі головні ролі зіграли акторки Блейк Лайвлі та Анна Кендрик.

Анонсом фільму стримінговий сервіс поділився на YouTube.

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У продовженні гучного трилеру "Проста послуга" Емілі Нельсон (Блейк Лайвлі) виходить заміж за багатого італійського бізнесмена і на весілля запрошує свою подругу Стефані Смотерс (Анна Кендрик). Розкішне весілля на острові Капрі мало бути грандіозною щасливою подією, але все зіпсувало загадкове вбивство.

Також у стрічці знялися Ендрю Раннеллс, Башир Салахуддін, Елізабет Перкінс, Мішель Морроне, Алекс Ньюелл, Генрі Голдінг та Еллісон Дженні.

Прем'єра фільму запланована на 1 травня 2025 року. Як стало відомо раніше, стрічку покажуть в рамках фестивалі кіно і телебачення SXSW.

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