"Еще одна простая услуга" с Блейк Лайвли — вышел первый трейлер
Компания Prime Video выпустила первый официальный трейлер криминального триллера "Еще одна простая услуга". В сиквеле главные роли сыграли актрисы Блейк Лайвли и Анна Кендрик.
Анонсом фильма стриминговый сервис поделился на YouTube.
Еще одна простая услуга — трейлер и дата премьеры
В продолжении нашумевшего триллера "Простая услуга" Эмили Нельсон (Блейк Лайвли) выходит замуж за богатого итальянского бизнесмена и на торжество приглашает свою подругу Стефани Смотерс (Анна Кендрик). Роскошная свадьба на острове Капри должна была быть грандиозным счастливым событием, но все испортило загадочное убийство.
Также в ленте снялись Эндрю Раннеллс, Башир Салахуддин, Элизабет Перкинс, Мишель Морроне, Алекс Ньюэлл, Генри Голдинг и Эллисон Дженни.
Премьера фильма запланирована на 1 мая 2025 года. Как стало известно ранее, ленту покажут в рамках фестивале кино и телевидения SXSW.
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