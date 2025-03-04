Що подивитися у березні 2025 — нові серіали Гепард, Шибайголова, Юнацтво та інші

Серіал "Гепард". Фото: Netflix

Початок весни — чудовий час для свіжих історій та вражень. Цього місяця на глядачів чекає багато нових серіалів, які не дадуть відірватися від екранів.

Про головні прем'єри серіалів у березні в матеріалі Новини.LIVE.

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Гепард

Події історичної драми розгортаються у 1860-х в Італії. Сицилійський князь намагається зберегти привілеї власної родини на тлі революційних змін у суспільстві.

Прем'єра 5 березня.

Дев'ять тіл в мексиканському морзі

Після падіння літака дев'ятеро пасажирів опиняються у мексиканських джунглях. Одним за одним вони починають вмирати. Тим, хто залишається в живих, варто якомога скоріше викрити вбивцю.

Прем'єра 2 березня.

Шибайголова: Народжений наново

Супергеройський трилер повертається в оновленому форматі після семирічної перерви. У центрі сюжету сліпий адвокат Метт Мердок з "Пекельної кухні" у Нью-Йорку протистоїть своєму давньому ворогу Вілсону Фіску.

Прем'єра 4 березня.

Коли нас ніхто не бачить

Сержант Лусія Гутьєррес розслідує дивне самогубство свого сусіда в маленькому іспанському містечку, в той час як її колеги зі США шукають зниклого американського солдата, який може бути пов'язаний таємним бізнесом. Неочікувано дві абсолютно несхожі справи переплітаються в одну велику загадку.

Прем'єра 7 березня.

Довга яскрава річка

У районі, в якому працює поліціянтка Мікі, трапляється серія жорстоких вбивств. Раптово дівчина розуміє, що злочини можуть бути пов'язані із її життям.

Прем'єра 13 березня.

Юнацтво

У центрі сюжету 13-річний школяр Джеймі Міллер, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Батькам хлопця доведеться зіштовхнутися із найбільшим жахом у своєму житті.

Прем'єра 13 березня.

Резиденція

Просто у Білому домі під час урочистого прийому трапляється жахливе вбивство. Ексцентрична детектив Корделія Капп береться за справу, аби знайти злочинця.

Прем'єра 20 березня.

Щасливе обличчя

Серіал заснований на реальній історії Мелісси Мур, яка є донькою відомого серійного вбивці. У 15-річному віці дівчина дізналася про страшні злочини свого батька.

Прем'єра 20 березня.

Студія

Головний герой Метт нещодавно став керівником кіностудії. Тепер йому доведеться прокласти власний шлях до успіху та зробити компанію успішною.

Прем'єра 26 березня.

Викрадач дурі

Двоє друзів-злочинців вигадують новий спосіб підзаробити. Відтепер вони видають себе за працівників Управляння боротьби з наркотиками та грабують дрібних дилерів. Але випадково натрапляють не на ту "ціль".

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