Что посмотреть в марте 2025 - новые сериалы Гепард, Сорвиголова, Юношество и другие

Сериал "Гепард". Фото: Netflix

Начало весны — отличное время для свежих историй и впечатлений. В этом месяце зрителей ждет много новых сериалов, которые не дадут оторваться от экранов.

О главных премьерах сериалов в марте в материале Новини.LIVE.

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Гепард

События исторической драмы разворачиваются в 1860-х в Италии. Сицилийский князь пытается сохранить привилегии собственной семьи на фоне революционных изменений в обществе.

Премьера 5 марта.

Девять тел в мексиканском морге

После падения самолета девять пассажиров оказываются в мексиканских джунглях. Одним за другим они начинают умирать. Тем, кто остается в живых, стоит как можно скорее разоблачить убийцу.

Премьера 2 марта.

Сорвиголова: Рожденный заново

Супергеройский триллер возвращается в обновленном формате после семилетнего перерыва. В центре сюжета слепой адвокат Мэтт Мердок из "Адской кухни" в Нью-Йорке противостоит своему давнему врагу Уилсону Фиску.

Премьера 4 марта.

Когда нас никто не видит

Сержант Лусия Гутьеррес расследует странное самоубийство своего соседа в маленьком испанском городке, в то время как ее коллеги из США ищут пропавшего американского солдата, который может быть связан тайным бизнесом. Неожиданно два совершенно непохожих дела переплетаются в одну большую загадку.

Премьера 7 марта.

Длинная яркая река

В районе, в котором работает полицейская Мики, случается серия жестоких убийств. Внезапно девушка понимает, что преступления могут быть связаны с ее жизнью.

Премьера 13 марта.

Юношество

В центре сюжета 13-летний школьник Джейми Миллер, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Родителям парня придется столкнуться с самым большим ужасом в своей жизни.

Премьера 13 марта.

Резиденция

Прямо в Белом доме во время торжественного приема случается ужасное убийство. Эксцентричная детектив Корделия Капп берется за дело, чтобы найти преступника.

Премьера 20 марта.

Счастливое лицо

Сериал основан на реальной истории Мелиссы Мур, которая является дочерью известного серийного убийцы. В 15-летнем возрасте девушка узнала о страшных преступлениях своего отца.

Премьера 20 марта.

Студия

Главный герой Мэтт недавно стал руководителем киностудии. Теперь ему придется проложить собственный путь к успеху и сделать компанию успешной.

Премьера 26 марта.

Похититель дури

Двое друзей-преступников придумывают новый способ подзаработать. Теперь они выдают себя за работников Управления по борьбе с наркотиками и грабят мелких дилеров. Но случайно наталкиваются не на ту "цель".

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