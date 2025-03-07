Що подивитися 8 березня — кращі фільми для вечірки з подругами

Фільм "8 подруг Оушена". Фото: кадр з фільму

Якщо ви плануєте відсвяткувати 8 березня у компанії подруг, то добірка легких та надихаючих фільмів точно стане вам у нагоді. Пориньте у ностальгію із улюбленими стрічками, або відкрийте для себе нові історії.

Найкращі фільмі для посиденьок з подругами у добірці Новини.LIVE.

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Війна наречених (2009)

Що може бути веселіше, ніж весілля зі своєю найкращою подругою в один день у найбажанішій локації? А що як одній з вас доведеться поступитися своєю мрією заради іншої? Ця історія про те, що справжня дружба здатна подолати будь-які перешкоди.

Шопоголік (2009)

Головна героїня Ребекка просто обожнює ходити по магазинах, але купує так багато, що потопає в боргах. Попри все вона мріє працювати у відомому модному глянці, але потрапляє на роботу до фінансового журналу і раптово стає успішною.

Ульотні дівчата (2017)

Чотири подруги вирушають на музичний фестиваль до Нового Орлеану, щоб згадати, що таке справжнє веселе життя. Смішні ситуації, безтурботні вечірки та неймовірна енергія дружби роблять цей фільм чудовим вибором для вечірки з подругами.

Шахрайки (2019)

Дві майстерні шахрайки випадково знайомляться у поїзді. Одна з них витончена та граційна, а інша — просто за лічені секунди обчистить ваші кишені. Тоді вони об'єднуються, щоб зірвати великий куш.

8 подруг Оушена (2018)

Сестра відомого злочинця Денні Оушена вирішує влаштувати шалене пограбування під час балу Метрополітен. Але для цього їй потрібна команда справжніх професіоналок.

Приховані фігури (2016)

Фільм заснований на реальній історії про трьох математикинь з NASA. Три жінки руйнують стереотипи у чоловічому колективі та дають зрозуміти усім, що вони справжні професіоналки.

Барбі (2023)

Гучна яскрава комедія, яка перевертає уявлення про знамениту ляльку. Барбі та Кен вирушають у реальний світ, стикаючись із викликами сучасного суспільства.

Раніше ми ділилися добіркою легких серіалів для посиденьок з подругами. А також пропонуємо 5 кращих фільмів про сильних жінок.