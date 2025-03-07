Что посмотреть 8 марта - лучшие фильмы для вечеринки с подругами - лучшие фильмы для вечеринки с подругами

Фильм "8 подруг Оушена". Фото: кадр из фильма

Если вы планируете отпраздновать 8 марта в компании подруг, то подборка легких и вдохновляющих фильмов точно вам пригодится. Окунитесь в ностальгию с любимыми лентами, или откройте для себя новые истории.

Лучшие фильмы для посиделок с подругами в подборке Новини.LIVE.

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Война невест (2009)

Что может быть веселее, чем свадьба со своей лучшей подругой в один день в самой желанной локации? А что если одной из вас придется поступиться своей мечтой ради другой? Эта история о том, что настоящая дружба способна преодолеть любые препятствия.

Шопоголик (2009)

Главная героиня Ребекка просто обожает ходить по магазинам, но покупает так много, что утопает в долгах. Несмотря на все она мечтает работать в известном модном глянце, но попадает на работу в финансовый журнал и внезапно становится успешной.

Улетные девушки (2017)

Четыре подруги отправляются на музыкальный фестиваль в Новый Орлеан, чтобы вспомнить, что такое настоящая веселая жизнь. Смешные ситуации, беззаботные вечеринки и невероятная энергия дружбы делают этот фильм отличным выбором для вечеринки с подругами.

Мошенницы (2019)

Две искусные мошенницы случайно знакомятся в поезде. Одна из них изящная и грациозная, а другая - просто за считанные секунды обчистит ваши карманы. Тогда они объединяются, чтобы сорвать большой куш.

8 подруг Оушена (2018)

Сестра известного преступника Дэнни Оушена решает устроить безумное ограбление во время бала Метрополитен. Но для этого ей нужна команда настоящих профессионалок.

Скрытые фигуры (2016)

Фильм основан на реальной истории о трех математиках из NASA. Три женщины разрушают стереотипы в мужском коллективе и дают понять всем, что они настоящие профессионалки.

Барби (2023)

Громкая яркая комедия, которая переворачивает представление о знаменитой кукле. Барби и Кен отправляются в реальный мир, сталкиваясь с вызовами современного общества.

Ранее мы делились подборкой легких сериалов для посиделок с подругами. А также предлагаем 5 лучших фильмов о сильных женщинах.