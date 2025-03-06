Кращі індійські фільми з високим рейтингом — що подивитися ввечері

Фільм "Під час гри". Фото: Netflix

Навколо Боллівуду існує чимало стереотипів, але останнім часом індійський кінематограф тішить глядачів цікавими стрічками. Серед різноманіття жанрів та сюжетів кожен зможе знайти щось для себе.

Редакція Новини.LIVE розповідає про п'ять індійських фільмів із високим рейтингом, які варто переглянути.

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Під час гри (2024)

Семеро друзів збираються разом на спільну вечерю, під час якої вирішують зіграти у незвичну гру — відповідати на усі дзвінки протягом вечора лише у присутності інших та по гучному зв'язку, та зачитувати смс-повідомлення. Але чи усі готові відкривати свою секрети?

Супер 30 (2019)

Біографічна драма розповідає про математика Ананда Кумара. Він створив спеціальну програму для обдарованих дітей з бідних родин, яка дозволяє їм потрапити до університету.

Байдужість (2024)

Кримінальний трилер, заснований на реальних подіях, розповідає про журналістку Вайшалі. Вона береться за розслідування темної справи про знущання над дівчатами у притулку Музаффарпур.

Помста (2019)

Молоду бізнес-вумен Наіну звинувачують у смерті її коханого. аби довести свою невинуватість дівчина звертається по допомогу до відомого адвоката, разом із яким починає власне розслідування.

Кашмірські файли (2022)

Багато років правда про історичні події Кашміру була прихована від сторонніх очей. Фільм відображує боротьбу громади кашмірських пандитів у 1990 році та пошуки істини нащадків народу.

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