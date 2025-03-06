Лучшие индийские фильмы с высоким рейтингом - что посмотреть вечером

Фильм "Во время игры". Фото: Netflix

Вокруг Болливуда существует немало стереотипов, но в последнее время индийский кинематограф радует зрителей интересными лентами. Среди многообразия жанров и сюжетов каждый сможет найти что-то для себя.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о пяти индийских фильмах с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть.

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Во время игры (2024)

Семеро друзей собираются вместе на совместный ужин, во время которого решают сыграть в необычную игру — отвечать на все звонки в течение вечера только в присутствии других и по громкой связи и зачитывать смс-сообщения. Но все ли готовы открывать свою секреты?

Супер 30 (2019)

Биографическая драма рассказывает о математике Ананде Кумаре. Он создал специальную программу для одаренных детей из бедных семей, которая позволяет им попасть в университет.

Равнодушие (2024)

Криминальный триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает о журналистке Вайшали. Она берется за расследование темного дела об издевательствах над девушками в приюте Музаффарпур.

Месть (2019)

Молодую бизнес-вумен Наину обвиняют в смерти ее возлюбленного. Чтобы доказать свою невиновность, девушка обращается за помощью к известному адвокату, вместе с которым начинает собственное расследование.

Кашмирские файлы (2022)

Много лет правда об исторических событиях Кашмира была скрыта от посторонних глаз. Фильм отражает борьбу общины кашмирских пандитов в 1990 году и поиски истины потомков народа.

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