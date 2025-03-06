Популярні серіали на Netflix — що найчастіше дивляться українці

10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які підкорили українців
Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших серіалів серед українців. За минулий тиждень у списку фаворитів глядачів опинилися політичний трилер, спортивна комедія та технологічний горор.
Новини.LIVE детальніше розповідають про найпопулярніші серіали за рейтингом Netflix.
Нульовий день
Заплутана політична історія про масштабну кібератаку, яка призвела до загибелі сотень людей в США. Колишній президент країни, якого зіграв Роберт де Ніро, очолює розслідування та мусить знайти винних у злочині.
Плеймейкерка
Спортивна комедія із Кейт Гадсон розповідає про колишню тусівницю, яка тепер мусить очолити баскетбольну команду. Відтепер вона мусить довести, що гідна керувати сімейним бізнесом.
Касандра
Родина заселяться у розумний будинок, де усім керує віртуальна помічниця Касандра, яка перетворює щасливе сімейне життя на жах. Серіал вже став справжнім хітом, а його саундтрек очолює світові чарти.
Токсичне місто
Серіал, заснований на реальних подіях, розповідає матерів, які боряться за справедливість на тлі одного з найгучніших в історії Великої Британії скандалів навколо токсичних відходів. Вони мусять захистити не лише своїх дітей, а й майбутні покоління.
Американське вбивство: Ґаббі Петіто
Документальний серіал розповідає про сумнозвісне вбивство блогерки Ґаббі Петіто. Розсілдування покаже, що відбувалося насправді в останні дні життя відомої мандрівниці.
Наглядач
Родина Бренноків переїжджає до нового будинку у передмісті із надію на нове життя. Однак раптово вони починають отримувати дивні листи із погрозами від таємного наглядача, який слідкує за ними. Серіал заснований на реальних подіях.
Ла-Пальма
Сюжет розповідає про норвезьку родину, яка вирушає на сімейний відпочинок на мальовничий острів Ла-Пальма. Але відпустка перетворюється на катастрофу, коли молода дослідниця передбачає неминуче виверження вулкану.
Любе дитя
Кримінальний трилер розповідає жахливу історію про жінку, яка багато років провела у страшном полоні і дивом змогла втекти. Її справа приводить слідчих до нерозкритого злочину, який стався 13 років тому.
Гра в кальмара 2
Другий сезон гучного південнокорейського серіалу залишається у топі серед глядачів. Смертельна гра збирає нових учасників, які ладні вбити одне одного заради виграшу.
Шантаж
Робота ЦРУ опиняється під загрозою, коли одна із колишніх співробітниць погрожує розкрити усі таємниці. У справу вплутується молодий юрист-новачок, якому доведеться залагодити конфлікт.
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