Популярні серіали на Netflix — що найчастіше дивляться українці

Серіал "Плеймейкерка". Фото: Netflix

Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших серіалів серед українців. За минулий тиждень у списку фаворитів глядачів опинилися політичний трилер, спортивна комедія та технологічний горор.

Новини.LIVE детальніше розповідають про найпопулярніші серіали за рейтингом Netflix.

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Нульовий день

Заплутана політична історія про масштабну кібератаку, яка призвела до загибелі сотень людей в США. Колишній президент країни, якого зіграв Роберт де Ніро, очолює розслідування та мусить знайти винних у злочині.

Плеймейкерка

Спортивна комедія із Кейт Гадсон розповідає про колишню тусівницю, яка тепер мусить очолити баскетбольну команду. Відтепер вона мусить довести, що гідна керувати сімейним бізнесом.

Касандра

Родина заселяться у розумний будинок, де усім керує віртуальна помічниця Касандра, яка перетворює щасливе сімейне життя на жах. Серіал вже став справжнім хітом, а його саундтрек очолює світові чарти.

Токсичне місто

Серіал, заснований на реальних подіях, розповідає матерів, які боряться за справедливість на тлі одного з найгучніших в історії Великої Британії скандалів навколо токсичних відходів. Вони мусять захистити не лише своїх дітей, а й майбутні покоління.

Американське вбивство: Ґаббі Петіто

Документальний серіал розповідає про сумнозвісне вбивство блогерки Ґаббі Петіто. Розсілдування покаже, що відбувалося насправді в останні дні життя відомої мандрівниці.

Наглядач

Родина Бренноків переїжджає до нового будинку у передмісті із надію на нове життя. Однак раптово вони починають отримувати дивні листи із погрозами від таємного наглядача, який слідкує за ними. Серіал заснований на реальних подіях.

Ла-Пальма

Сюжет розповідає про норвезьку родину, яка вирушає на сімейний відпочинок на мальовничий острів Ла-Пальма. Але відпустка перетворюється на катастрофу, коли молода дослідниця передбачає неминуче виверження вулкану.

Любе дитя

Кримінальний трилер розповідає жахливу історію про жінку, яка багато років провела у страшном полоні і дивом змогла втекти. Її справа приводить слідчих до нерозкритого злочину, який стався 13 років тому.

Гра в кальмара 2

Другий сезон гучного південнокорейського серіалу залишається у топі серед глядачів. Смертельна гра збирає нових учасників, які ладні вбити одне одного заради виграшу.

Шантаж

Робота ЦРУ опиняється під загрозою, коли одна із колишніх співробітниць погрожує розкрити усі таємниці. У справу вплутується молодий юрист-новачок, якому доведеться залагодити конфлікт.

Раніше ми розповідали про найочікуваніші серіали, які вийдуть у березні. А також про 10 головних фільмів цієї весни, на які чекають усі.