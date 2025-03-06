Скажені сусіди 3 сезон на Netflix — сюжет і трейлер

Новий сезон "Скажених сусідів" став доступний на Netflix
Третій сезон українського серіалу "Скажені сусіди" вийшов на Netflix. Відтепер глядачі зможуть переглянути нові серії комедії на стримінговому майданчику.
Про це повідомили на сторінці серіалу в Instagram.
"Скажені сусіди" на Netflix
Продовження історії улюблених героїв фільму "Скажене весілля" вже чекає на глядачів. У третьому сезоні на родину Сердюків знову "зваляться" нові пригоди та переживання.
"Спокій? Ні, не чули! Родина Середюків продовжує безупинно змагатись і ворогувати з сусідами, тож приготуйтеся до нової порції скажених пригод, вибухових жартів і битви характерів", — йдеться в анонсі.
Ролі у серіали виконали Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина, Юрій Горбунов, Віра Кобзар, Віталій Іванченко, Інна Приходько та Арам Арзуманян.
Раніше ми розповідали про головні кінопрем'єри весни, на які варто чекати. А також пропонуємо добірку легких серіалів від Netflix для жінок.
Читайте Новини.LIVE!