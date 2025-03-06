Скажені сусіди 3 сезон на Netflix — сюжет і трейлер

Серіал "Скажені сусіди". Фото: instagram.com/crazywedding_official

Третій сезон українського серіалу "Скажені сусіди" вийшов на Netflix. Відтепер глядачі зможуть переглянути нові серії комедії на стримінговому майданчику.

Про це повідомили на сторінці серіалу в Instagram.

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Продовження історії улюблених героїв фільму "Скажене весілля" вже чекає на глядачів. У третьому сезоні на родину Сердюків знову "зваляться" нові пригоди та переживання.

Постер серіалу "Скажені сусіди 3". Фото: instagram.com/crazywedding_official

"Спокій? Ні, не чули! Родина Середюків продовжує безупинно змагатись і ворогувати з сусідами, тож приготуйтеся до нової порції скажених пригод, вибухових жартів і битви характерів", — йдеться в анонсі.

Ролі у серіали виконали Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина, Юрій Горбунов, Віра Кобзар, Віталій Іванченко, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

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